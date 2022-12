Giá vàng hôm nay 23-12: Lao dốc khi kinh tế Mỹ tốt lên

Giá vàng hôm nay, 23-12, giảm mạnh trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ tốt lên, chứng khoán quốc tế đỏ lửa, đồng USD tăng giá trên diện rộng.



Giá vàng hôm nay của thế giới từ 1.820 USD/ounce xuống còn 1.792 USD/ounce - lúc 6 giờ ngày 23-12



Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc tăng nhẹ lên 1.820 USD/ounce nhưng sau đó bất ngờ giảm mạnh. Đến 6 giờ ngày 23-12, giá vàng xuống còn 1.792 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.814 USD/ounce.



Giá vàng biến động tiêu cực khi dữ liệu kinh tế Mỹ tốt lên. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 216.000, thấp hơn so với dự đoán 222.000 đơn. GDP quý III/2022 tăng 3,2%, cao hơn 0,3 điểm % so với dự báo là 2,9%. Chỉ số giá cả của chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi cao hơn không đáng kể với dự kiến ở mức tăng 4,7%.



Dữ liệu này khiến thị trường suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( FED) tiếp tục tăng tốc thắt chặt chính sách tiền tệ để hạn chế đầu tư, kéo lạm phát giảm sâu.



Nhà phân tích Edward Moya của Công ty Giao dịch ngoại hối OANDA (Mỹ) nhận định giới đầu tư tài chính tin rằng sẽ có đợt tăng lãi suất tại cuộc họp của FED vào tháng 2-2023.



Phản ứng các thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số Dowjones giảm mạnh 348 điểm, S&P 500 giảm 56 điểm, Nasdaq giảm 233 điểm. Nhiều nhà đầu tư cổ phiếu đã đưa vốn vào đồng bạc xanh, giúp USD tăng giá rất mạnh so với nhiều ngoại tệ khác, tác động tiêu cực đến thị trường vàng



The đó, giới đầu cơ vàng mạnh tay bán ra. Giá vàng hôm nay của thế giới từ 1.820 USD/ounce xuống còn 1.792 USD/ounce - lúc 6 giờ ngày 23-12 là dễ hiểu.



Trước đó, do giá vàng thế giới biến động không nhiều, sức mua trong nước yếu nên trong ngày 22-12, giá vàng SJC giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 66,9 triệu đồng/lượng.



Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)