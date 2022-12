Giá vàng hôm nay 21-12: Nâng trần lãi suất trái phiếu, vàng bật tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay, 21-12, đi lên khi Nhật Bản tăng thêm trần lãi suất trái phiếu, đồng USD giảm giá rất mạnh trên thị trường quốc tế.



Giá vàng thế giới tăng một mạch 30 USD/ounce, từ 1.790 USD lên 1.820 USD/ounce lúc 1 giờ ngày 21-12.



Đầu ngày 21-12, giá vàng hôm nay giao dịch tại 1.819 USD/ounce, tăng 31 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.788 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay tăng mạnh trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có động thái bất ngờ nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng trần lãi suất trái phiếu 10 năm thêm 0,25%.



Bất chấp việc Thống đốc BOJ – ông Haruhiko Kuroda tái khẳng định sẽ duy trì gói kích thích tăng trưởng kinh tế, những người tham gia thị trường vẫn dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất cơ bản trong thời gian tới (hiện tại lãi suất cơ bản tại Nhật Bản âm 0,1%)



Kết quả, USD giảm giá rất mạnh so với đồng Yen (Nhật Bản). Thị trường trái phiếu và cổ phiếu quốc tế rung chuyển trước tin tức này vì Nhật Bản là một tay chơi lớn trên thị trường trái phiếu toàn cầu.



Với những diễn biến trên, giới đầu tư lo ngại thị trường tài chính có thể biến động bất ngờ nên họ dồn vốn vàng để phòng ngừa rủi ro.



Giá vàng thế giới vì thế tăng một mạch 30 USD/ounce, từ 1.790 USD lên 1.820 USD/ounce lúc 1 giờ ngày 21-12. Sau đó, giá vàng hôm nay đi ngang và đến 6 giờ cùng ngày giao dịch tại 1.819 USD/ounce.



Trước đó, do giá vàng thế giới tăng nên trong ngày 20-12, giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,2 triệu đồng/lượng.





Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)