Gia Lai: Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững

* Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Đối với Hội Phụ nữ các cấp, tín dụng chính sách là giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Hộ hội viên thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững” góp phần giúp hội viên phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, nhiều hộ hội viên dân tộc thiểu số từ chỗ là hộ nghèo đã vươn lên có kinh tế khá, trở thành điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa cho nhiều hộ nghèo khác học tập. Thông qua hoạt động tín chấp đã tác động tích cực, giúp các cấp Hội có điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội được tốt hơn, nội dung hoạt động phong phú, thiết thực hơn. * Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh: Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bà con dân tộc thiểu số đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương. Tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH thực hiện là một trong những biện pháp quan trọng giảm tình trạng “tín dụng đen” ở vùng dân tộc thiểu số. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số từ mặc cảm, tự ti, sợ vay, không dám vay nay đã mạnh dạn vay vốn và làm ăn có hiệu quả. * Ông Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn đồng hành cùng Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cấp Hội nhận thức rõ hoạt động hỗ trợ tín dụng chính sách là một trong các giải pháp quan trọng giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế và thúc đẩy các phong trào thi đua do Hội phát động mà trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, có hơn 62.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó không ít từ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên. * Ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động, thường xuyên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp giải quyết việc làm cho người lao động, ưu tiên bố trí nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, doanh số cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 1.309 tỷ đồng với 34.344 lượt khách hàng được vay vốn. Đến ngày 31-8-2022, dư nợ là 679,9 tỷ đồng với 17.766 khách hàng còn dư nợ. Chương trình đã giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 34 ngàn lao động, trong đó giải quyết việc làm ổn định cho 15,6 ngàn lao động người dân tộc thiểu số.