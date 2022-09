Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Louis Holdings tội thao túng chứng khoán

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân-cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings ra tòa về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” thu lợi 153 tỷ đồng.





Trong vụ án này còn có 3 đồng phạm, gồm: Đỗ Đức Nam-cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Lê Thị Thùy Liên-cựu nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh-cựu Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holding.



Ông Đỗ Thành Nhân-Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings. (Nguồn: Louis Holdings)



Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Trong đó, ông Nhân đứng tên đại diện cho 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP). Các công ty còn lại được ông Nhân nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.



Cuối năm 2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán: BII) hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết mã chứng khoán BII nên ông Nhân gặp ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư thỏa thuận chuyển nhượng công ty cho mình.



Sau đó, ông Dũng giới thiệu ông Đỗ Đức Nam-Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, mã chứng khoán: TVB) cho ông Nhân để ông Nam xử lý cho Nhân vay tiền mua cổ phiếu BII. Khi đạt được thỏa thuận, tháng 1-2021, ông Nhân và các cá nhân là người thân, nhân viên của ông Nhân đã mua 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng (đứng tên ông Đỗ Cần).



Được sự tư vấn của ông Nam, tháng 2-2021, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu và sử dụng các tài khoản trong nhóm Đỗ Thành Nhân làm giá, thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.



Bộ Công an cho rằng ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Hàng ngày, khi phát sinh giao dịch khớp lệnh, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản và ông Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh thực hiện nhận tiền, chuyển tiền, rút, nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau.



Quá trình thực hiện, ông Nam chỉ đạo bà Lê Thị Thùy Liên liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... với cổ phiếu TGG và BII; vào cuối mỗi tháng, ông Nam chỉ đạo Lê Thị Thùy Liên in và tập hợp các chứng từ đặt lệnh mua, bán cổ phiếu, chứng từ vay nợ và chuyển cho các cá nhân thuộc nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân ký xác nhận để hợp thức thủ tục lưu hồ sơ.



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 4-1-2021 đến ngày 6-10-2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỉ đồng.



Trong đó, với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỉ đồng, với mã TGG, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỉ đồng.





