Kịp thời hỗ trợ người nộp thuế và tăng thu ngân sách

(GLO)- Lời Tòa soạn: Hiện nay, ngành Thuế đang thực hiện song song 2 nhiệm vụ: vừa phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, vừa thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Xung quanh nội dung này, P.V Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về các giải pháp đảm bảo các mục tiêu nhiệm vụ trong chặng đường còn lại của năm nay.





* P.V: Kết quả thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay nói lên điều gì, thưa ông?



- Ông LÊ MINH NHỰT: Tính sơ bộ đến ngày 21-7, tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện là 3.362,8 tỷ đồng, đạt 67% dự toán Trung ương giao, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy rõ, thu ngân sách bắt đà tăng trưởng rất tốt từ đầu năm đến nay, có sự đồng đều ở cả 17 địa bàn và cơ quan Cục Thuế tỉnh thu đạt, vượt tiến độ dự toán tỉnh giao, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều đạt và vượt tiến độ.

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2022. Ảnh: Đức Thụy



Để đạt kết quả này, yếu tố đầu tiên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương đã cùng vào cuộc với ngành Thuế. Đồng thời, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định, điều kiện thời tiết, giá cả nông sản là các yếu tố tích cực giúp nền kinh tế phục hồi phát triển, đóng góp nguồn thu vào ngân sách. Bên cạnh đó, việc triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nộp thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cũng còn một số yếu tố chưa thuận lợi như: các dự án giao đất có thu tiền thuê đất của tỉnh chưa triển khai nên tiền sử dụng đất chưa đảm bảo tiến độ so với dự toán giao; thu xổ số kiến thiết giảm số nộp từ lợi nhuận sau thuế còn lại so với cùng kỳ năm trước.



* P.V: Việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã và đang thực hiện như thế nào, thưa ông?



- Ông LÊ MINH NHỰT: Xuyên suốt từ năm 2020 đến nay, các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được Cục Thuế triển khai nhanh chóng, kịp thời, đạt hiệu quả. Trong năm 2020 và 2021, ngành Thuế đã thực hiện gia hạn 536,4 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất; thực hiện miễn, giảm 270,4 tỷ đồng tiền thuế, lệ phí trước bạ và tiền thuê đất, tiền chậm nộp phát sinh.



Năm 2022, Cục Thuế tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, tổng số tiền thuế, phí miễn giảm cho người nộp thuế tính đến ngày 30-6 là 354,5 tỷ đồng và dự ước cả năm 2022 hơn 700 tỷ đồng. Theo đó, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 441 người nộp thuế với số thuế được giảm 8,8 tỷ đồng; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 37 người nộp thuế với số tiền chậm nộp được miễn là 16,4 tỷ đồng; giảm 50% lệ phí trước bạ cho 1.133 người nộp thuế với số tiền là 49,3 tỷ đồng; giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với 1.530 người nộp thuế với số tiền 192 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với 6 người nộp thuế với số tiền 71 tỷ đồng...



* P.V: Theo ông, Cục Thuế làm thế nào để đảm bảo các mục tiêu đề ra trong năm nay?



- Ông LÊ MINH NHỰT: Nửa chặng đường còn lại của năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán giao. Cụ thể, Cục Thuế đã xây dựng các nhóm giải pháp như tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý thuế nhằm chống thất thu, thu đủ, thu kịp thời. Rà soát, phân tích từng nguồn thu để có giải pháp cụ thể đối với các khoản thu chưa bảo đảm tiến độ. Đồng thời, triển khai đồng bộ các chuyên đề chống thất thu trong lĩnh vực còn dư địa khai thác cho ngân sách như thương mại, chuyển nhượng bất động sản, giao dịch liên kết, xây dựng nhà ở tư nhân để bù đắp các khoản giảm thu do thực hiện chính sách hỗ trợ.



Đối với khoản thu từ đất, Cục Thuế phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án để khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất đã được đưa vào dự toán. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh các giải pháp nêu trên, Cục Thuế tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm giúp người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các chính sách hỗ trợ, tiếp thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.



* P.V: Xin cảm ơn ông!



SƠN CA (thực hiện)