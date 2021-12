Chi cục Thuế Pleiku nỗ lực thu ngân sách

(GLO)- Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Chi cục Thuế TP. Pleiku đã thu cân đối ngân sách đạt tới 105% so với dự toán giao.





Tính đến ngày 22-12, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế TP. Pleiku thực hiện đạt 1.551,8 tỷ đồng. Nếu trừ đi khoản thu tiền sử dụng đất, thu cân đối ngân sách đạt tới 105% dự toán giao. Kết quả này nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và nỗ lực vượt qua thách thức từ phía người nộp thuế lẫn Chi cục Thuế TP. Pleiku trong thực hiện “mục tiêu kép”.



Chị Nguyễn Thị Lành-chủ hộ kinh doanh (hẻm 94 Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất thực phẩm liên tục, thông suốt. Một điều rất phấn khởi là doanh thu, lượng hàng cung cấp sỉ lẻ đi các nơi vẫn ổn định, thậm chí có thời điểm chúng tôi phải tăng ca khi nhu cầu thị trường hàng tăng mạnh”. Tương tự, anh Nguyễn Chí Hàng-Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hoa-nhận định: “Từ tháng 10 đến nay, doanh số bán hàng của Công ty tăng mạnh nhờ chính sách thuế kích cầu và các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thời điểm cuối năm”.

Trong những ngày cuối năm 2021, Chi cục Thuế TP. Pleiku tiếp tục đôn đốc kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Sơn Ca



Bên cạnh những nỗ lực từ người nộp thuế, đội ngũ cán bộ, công chức Thuế đã xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất. Ông Trần Minh Hiếu-Đội trưởng Đội thuế liên phường xã số 3 (Chi cục Thuế TP. Pleiku) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Đội đã tập trung bám sát địa bàn, bám sát nguồn thu để có giải pháp đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế phí chủ yếu, phấn đấu không để phát sinh nợ đọng từ các số thuế đã phát sinh. Bên cạnh đó, Đội đã rà soát, hướng dẫn hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước một cách kịp thời và đầy đủ”. Một điểm đáng chú ý là số thu ngân sách từ khối phường xã có sự tăng trưởng tại một số địa bàn như: Diên Phú, Biển Hồ, Tân Sơn, Trà Đa, Chư Á. Nguyên nhân chủ yếu là do các đội thuế truy thu kịp thời khoản thuế từ công trình xây dựng nông thôn mới vào ngân sách, góp phần đạt và vượt tiến độ dự toán ngay trong năm.



Theo đánh giá từ Chi cục Thuế TP. Pleiku, công tác thu ngân sách năm 2021 bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bất lợi như: tình hình dịch bệnh kéo dài khiến một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngừng kinh doanh hoặc giảm sút doanh thu; thị trường bất động sản chưa sôi động; tình hình triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất các dự án chưa thành công. Mặt khác, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ như giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong 2 tháng cuối năm 2021, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021, miễn thuế hộ cá nhân kinh doanh từ tháng 7 đến tháng 12-2021, giảm 30% tiền thuê đất năm 2021, miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020, 2021 của các đơn vị phát sinh lỗ năm 2020 đã ảnh hưởng và làm giảm thu ngân sách. Để kết quả thu ngân sách đạt dự toán, Chi cục Thuế TP. Pleiku đã chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng thu thập thông tin, khai thác mọi nguồn thu, chống thất; tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế và UBND các xã, phường; phân tích, đánh giá chi tiết từng nguồn thu, triển khai các giải pháp căn cơ về khai thác nguồn thu. Nhờ đó, nhiều khoản thu vượt cao so với dự toán (DT) và so với cùng kỳ năm 2020 như thuế giá trị gia tăng (đạt 141,2% DT), thuế thu nhập doanh nghiệp (đạt 113,9% DT), tiền phạt, chậm nộp (đạt 335% DT)…



Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-đúc kết: “Năm 2021, đơn vị luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Cục Thuế. Đồng thời, tập thể cán bộ, lãnh đạo Chi cục đồng thuận, quyết tâm vượt qua khó khăn trở ngại, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách được giao”.



SƠN CA