Giá vàng hôm nay 12-11: Tăng tiếp dù "sức khỏe" của USD hồi phục

Bất chấp USD tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác, giá vàng hôm nay vẫn đi lên khi thị trường dự báo lạm phát tại Mỹ còn kéo dài, nhà đầu tư trú ẩn vốn vào vàng.



Giá vàng hôm nay 2-11: Vọt lên khi giới đầu tư thôi nắm giữ USD

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng tiếp



Đầu ngày 12-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.862 USD/ounce, ghi nhận một phiên tăng thêm 10 USD/ounce sau khi đã tăng 20 USD/ounce vào phiên trước.



Theo giới phân tích, sau khi Mỹ công bố lạm phát tính theo năm lên tới 6,2% - mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, thị trường dự báo bức tranh lạm phát tiếp tục mở rộng đến năm 2022 do đà tăng của giá nguyên liệu sản xuất chưa có dấu hiệu dừng lạị. Vì thế, giới đầu tư tài chính đã dồn vốn vào giá vàng để bảo toàn tài sản.



Đơn cử, trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 10 đến rạng sáng 11-11, một số quỹ đầu tư vàng đã mua vào 1,7 tấn vàng, kéo theo sức mua của nhiều nhà đầu tư khác tại phiên giao dịch tiếp theo. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng 14 USD/ounce, từ 1.852 USD/ounce lao lên 1.866 USD/ounce lúc 20 giờ ngày 11-11.



Thế nhưng, đà tăng của giá vàng có phần khựng lại khi USD bất ngờ hồi phục so với nhiều đồng tiền khác. Nguyên nhân chính do lạm phát tăng cao nên thị trường suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản vào năm 2022 nhằm sớm hạ nhiệt lạm phát. Khi đó, USD sẽ tăng giá rất mạnh.



Theo đó, "đồng bạc xanh" đã thu hút một phần của dòng tiền của đang chảy vào kim loại quý, khiến giá vàng rơi vào thế bất lợi. Vì thế, sau khi giá vàng thế giới cán mức 1.866 USD/ounce, những người "chơi" vàng đã hạn chế mua vào. Giá vàng hôm nay đi ngang trong nhiều giờ và đến 6 giờ ngày 12-11 giao dịch tại 1.862 USD/ounce.



Tại Việt Nam, do lo ngại lạm phát đi lên nên nhiều người tìm đến vàng nhằm bảo toàn vốn. Giá vàng SJC ngày 11-11 tăng mạnh 350.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 60 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ - Ảnh: Tấn Thạnh (NLĐO)