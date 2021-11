Giá vàng hôm nay 2-11: Vọt lên khi giới đầu tư thôi nắm giữ USD

Giá vàng hôm nay bật tăng trong bối cảnh đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, lãi suất trái phiếu Mỹ bất ngờ đi xuống.



Điều gì khiến giá vàng chịu áp lực bán tháo ồ ạt, chứng khoán đỏ lửa?

Giá vàng hôm nay của thế giới đi lên



Khoảng 6 giờ ngày 2-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.794 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với giá mở cửa hôm trước là 1.785 USD/ounce



Theo giới phân tích, giá vàng hôm nay đi lên khi áp lực lạm phát leo thang còn kéo dài ở các quốc gia có nền kinh tế lớn, nhất là tại Mỹ. Từ đó, giới đầu tư tài chính tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý, giúp giá vàng hôm nay khởi sắc.



Trước sức ép của lạm phát, giới đầu tư thôi nắm giữ USD khiến "sức khỏe đồng bạc xanh" sụt giảm so với nhiều đồng tiền mạnh khác, có lợi cho giá vàng hôm nay.



Mặt khác, sau khi vọt lên 16,1%/năm, lãi suất trái phiếu Mỹ bất ngờ xuống còn 1,58%/năm. Theo đó, nhiều người dịch chuyển một phần vốn vào thị trường vàng. Giá vàng hôm nay có thêm động lực để bật tăng.



Thực tế cho thấy đầu ngày 1-11, giá vàng thế giới chỉ biến động trong vùng 1.780 – 1.785 USD/ounce. Thế nhưng, khi USD và lãi suất trái phiếu Mỹ suy yếu, không ít nhà đầu tư đã tăng sức mua. Giá vàng thế giới tăng 17 USD /ounce, từ 1.780 USD/ounce leo lên 1.797 USD/ounce lúc 22 giờ ngày 1-11.



Sau đó, giá vàng hôm nay nay biến động không đáng kể và đến đầu ngày 2-11 giao dịch tại 1.794 USD/ounce.



Trước đó, do sức mua gần bằng không, giá vàng thế giới biến động không nhiều nên từ 9 giờ đến 17 giờ này 1-11, giá vàng SJC tại Việt Nam giảm 150.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 58,3 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 9 triệu đồng/lượng.



Giới kinh doanh dự báo giá vàng sẽ biến động khó lường trong vài ngày tới. Bởi lẽ, hôm nay (2-11) và rạng sáng ngày 4-11, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể công bố thắt chặt chính sách tiền tệ để hạn chế đà tăng của lạm phát. Khi đó, thị trường tiền tệ sẽ có phản ứng, tác động nhất định đến xu hướng của giá vàng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh)