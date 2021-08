'Nữ đại gia' ở Hà Nội bị đối tượng nghiện game lừa gần 14 tỷ đồng

Hoa bịa chuyện đang huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/tháng. Tin lời Hoa, bà T. đã chuyển cho Hoa hơn 14 tỷ đồng.



Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Phương Hoa (sinh năm 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo cáo trạng, Hoa là đối tượng không nghề nghiệp, thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club- Đại gia game bài”.



Để có tiền chơi game bài, bị can nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Hồng T. (sinh năm 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).



Đầu năm 2017, khi quen bà T., Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên đổi tiền ngoại tệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dũng Thu (Công ty Dũng Thu) có địa chỉ ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Khoảng tháng 2/2017, Hoa nhận mua giúp bà T. 5 triệu yen Nhật nên đã tạo được lòng tin của bà T.



Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà T., Hoa rủ “nữ đại gia” góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh.



Hoa bịa chuyện Công ty Dũng Thu đang huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/tháng. Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao, trả lãi theo đợt từ 3-5 ngày. Ngoài ra, người góp vốn còn được công ty cho ưu đãi mua 10 triệu yen Nhật với tỷ giá thấp.



Tin lời Hoa, bà T. đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1975, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng tham gia góp vốn và bà T. là người trực tiếp đứng ra giao dịch với Hoa.



Viện Kiểm sát xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2-8/2017, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa để góp vốn là hơn 14 tỷ đồng.



Hoa đã trả bà T. hơn 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng.



Do không có tiền trả lại cho bà T., Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn.



Ngày 6/9/2017, Hoa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Hoa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Bà T. và bà Th. yêu cầu bị can Đỗ Thị Phương Hoa phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của hai bà, đồng thời đề nghị xử lý bị can Hoa theo quy định của pháp luật.

