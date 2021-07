Sóng vàng mới chỉ bắt đầu, giá vàng dự báo sớm bứt phá mốc 2000 USD

“Xu hướng tăng giá của giá vàng mới chỉ bắt đầu”, chuyên gia phân tích Mikhail Sprogis của Goldman Sachs nhận xét.





Các nhà đầu tư đặt kì vọng lớn vào đà tăng của kim loại quý trong năm 2021. Ảnh TL





Goldman Sachs là cái tên có tiếng trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu. Đây là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, là nhà môi giới chính trên thị trường trái phiếu Mỹ. Vì vậy những nhận định của Goldman Sachs thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư trên thị trường.



Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, giá vàng cuối cùng cũng vào sóng tăng mới sau một thời gian dài bị bán tháo. Tâm lý nhà đầu tư đã bớt lo ngại khi lạm phát đã có dấu hiệu giảm xuống.



“Xu hướng tăng giá của vàng mới chỉ bắt đầu”, chuyên gia phân tích Mikhail Sprogis của Goldman Sachs nhận xét.



Chuyên gia Mikhail Sprogis dự báo giá vàng sẽ cán mốc 2.000 USD/ounce và bày tỏ sự lạc quan trong bối cảnh lợi suất kho bạc tăng và lo ngại lạm phát dịu đi.





Biểu đồ giá vàng thế giới trực tuyến. Ảnh Kitco



Chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng tăng 11% so với mức hiện tại.



Thời gian qua giá vàng liên tiếp giảm giá, nguyên nhân là do khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư thay đổi, họ xoay vòng và đổ tiền vào các cổ phiếu có giá trị nhằm tăng lợi nhuận trong thời kỳ kinh tế phục hồi mạnh. Giá vàng giảm khi các nhà đầu tư đua nhau mua các cổ phiếu công nghệ có vốn hóa lớn như Apple và Amazon.



Mặc dù giá vàng đã tăng 2% trong tuần qua, nhưng nếu so với cùng kì năm ngoái, giá vàng vẫn thấp hơn 11%. Giá vàng từng chạm mức cao kỷ lục hơn 2.036 USD/ounce vào tháng 7.2020. Trong khi đó, giá các kim loại quý khác như giá bạc hầu như vẫn ổn định trong cùng khoảng thời gian. Giá đồng tăng gần 50% do nhu cầu sử dụng kim loại này tăng vọt khi nền kinh tế công nghiệp dần phục hồi sau đại dịch.



Trong vài tháng qua, vàng có mối tương quan chặt chẽ với yếu tố lạm phát. Giá vàng đã điều chỉnh mạnh sau khi Fed bất ngờ thay đổi sang ‘thông điệp diều hâu”.



Cổ phiếu của công ty khai thác vàng Barrick Gold tăng 1,5% trong tuần trước, mức tăng cao hơn so với chỉ số S&P 500. Chỉ số SPDR Gold Shares ET tăng khoảng 1,8%.



"Trong một kịch bản mà sự phục hồi kinh tế toàn cầu không diễn ra như mong đợi hoặc lạm phát bắt đầu cao hơn kỳ vọng, vàng được dự báo sẽ tăng giá do kim loaị quý này bị định giá thấp thời gian qua. Do đó, mua vàng vào lúc này là chiến lược tốt ở đây dành cho các nhà quản lý danh mục đầu tư đang tìm cách phòng tránh rủi ro biến động vĩ mô”, chuyên gia Goldman Sachs nhận xét.



Lo ngại biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới và thị trường lao động Mỹ bộc lộ những bất cập, vàng bỗng lấp lánh trở lại như một kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.



"Virus biến thể Delta có thể là yếu tố làm chậm tiến độ hồi phục kinh tế, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Khi các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực sự đang nhắm mục tiêu toàn dụng lao động và họ không đặc biệt lo lắng về việc lạm phát vượt quá mục tiêu trong một thời gian, chúng tôi tin rằng giá vàng có thể tăng vào cuối năm nay", Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa của TD Securities dự báo.



Giá vàng 9999 hiện ở mức 1807,90 - 1808,90 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay như sau: giá vàng SJC hiện ở mức 56,75 - 56,52 triệu đồng/lượng ( mua vào -bán ra).



Giá vàng DOJI hiện ở mức 56,70 - 57,25 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).



Giá vàng Phú Quý ở mức 56,80 - 57,29 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).



Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức: 56,82 - 57,25 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).





