Giá vàng hôm nay 22-6: Bật tăng mạnh mẽ, dòng tiền quay lại thị trường

Giá vàng hôm nay tăng mạnh trong bối cảnh USD suy yếu so với nhiều đồng tiền khác, lãi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh.





Giá vàng hôm nay của thế giới tăng mạnh



Khoảng 6 giờ này 22-6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.784 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với giá mở cửa hôm trước.



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 21-6 cũng tăng 200.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,95 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 7,3 triệu đồng/lượng.



Giới phân tích nhận định giá vàng hôm nay tăng mạnh vì dòng tiền đã quay lại thị trường. Nhiều quỹ đầu tư tăng số lượng vàng nắm giữ sau khi giá vàng giảm hơn 100 USD/ounce.



Cụ thể, tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, một số quỹ đầu tư đã mua vào 19 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares mua 11 tấn. Có thể động thái này đã kéo theo nhiều nhà đầu tư khác đưa vốn vào vàng. Giá vàng hôm nay của thế giới bật tăng mạnh mẽ.



Trong khi đó, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - bà Christine Lagarde - nói trước Ủy ban Kinh tế và tiền tệ của Nghị viện Châu Âu rằng ECB tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo, giữ nguyên lãi suất cơ bản dù Mỹ dự kiến tăng lãi suất vào năm 2023.



Thông tin này có lẽ đã hỗ trợ cho thị trường vàng bởi sau tuyên bố của bà Christine Lagarde, đồng USD đã giảm giá so với euro, tác động tích cực đến giá vàng hôm nay.



Mặt khác, lãi suất trái phiếu Mỹ có lúc từ 1,5%/năm xuống 1,35%/năm. Giới đầu tư tài chính không còn thu gom USD để mua trái phiếu, khiến đồng tiền này giảm giá so với nhiều đồng tiền khác. Từ đó, không ít nhà đầu tư tập trung vốn vào vàng . Giá vàng hôm nay có thêm động lực đi lên.



Giao dịch trên thị trường cho thấy đầu ngày 21-6, giới đầu tư ồ ạt đưa vốn vào kim loại quý. Lập tức, giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, cán mức 1.774 USD/ounce lúc 10 giờ. Sau đó, họ tăng thêm sức mua giúp giá vàng lên tới 1.786 USD/ounce lúc 23 giờ cùng ngày.



Tại thời điểm này, dòng tiền chạy vào thị trường vàng có phần khựng lại, nguyên nhân được cho không ít nhà đầu tư chuyển dịch vốn vào chứng khoán giúp giá cổ phiếu tại châu Âu và Mỹ đồng loạt "xanh" sàn. Thế nên, giá vàng phải đi ngang trong nhiều giờ liên tiếp. Đến đầu ngày 22-6, giá vàng hôm nay giảm nhẹ rồi giao dịch tại 1.784 USD/ounce lúc 6 giờ cùng ngày.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh)