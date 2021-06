Quả đắng sàn ngoại hối ảo

Liên tiếp các sàn giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỉ đồng với thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị đánh sập nhưng nạn nhân - những người tham gia giao dịch - sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ngoại hối





Ngày 23-6, nhân viên của một sàn giao dịch ngoại hối mời chào phóng viên chơi cổ phiếu, vàng, các cặp tỉ giá tiền tệ quốc tế như euro/USD, yen/USD với phương thức thông qua các ứng dụng do chủ sàn cung cấp để mở tài khoản tiền giao dịch.



Sập bẫy "một vốn bốn lời"



Những người chơi lần đầu tiên sẽ được chủ sàn tặng thêm 30%-80% số vốn đầu tư. Sau đó, chủ sàn chỉ định người chơi nộp tiền VNĐ vào tài khoản của một công ty chuyên về thanh toán trực tuyến.



Tiếp đến, chủ sàn quy đổi VNĐ sang USD (23.500 đồng = 1 USD), đồng thời cắt cử một nhân viên hướng dẫn người chơi đặt lệnh giao dịch đúng xu hướng thị trường. Trước những lời chào mời "một vốn bốn lời", không ít người đã đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối với kỳ vọng kiếm lời nhanh.





Cơ quan công an khám xét Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Hà Nội) (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)





Chị Minh (ngụ quận 12, TP HCM) kể tháng 4-2021, chị nộp vào sàn swissmes.com 235 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) và được chủ sàn tặng thêm 5.000 USD để chơi cổ phiếu theo hướng dẫn của một người tên Hùng.



"Khi tôi tự ý đặt lệnh mua cổ phiếu của một công ty bảo hiểm ở Đức, Hùng gọi điện cảnh báo lệnh mua cổ phiếu có thể thua lỗ và yêu cầu tôi đặt lệnh bán. Hùng cũng dặn không đặt lệnh khi chưa có hướng dẫn. Tôi thực hiện rồi hoài nghi mình có thể dính bẫy lừa đảo nên yêu cầu Hùng hỗ trợ rút về 235 triệu đồng" - chị Minh nói.



Hùng liên tục gọi điện thoại thuyết phục chị Minh giao dịch các cặp tiền tệ quốc tế để kiếm lời trước khi rút tiền. Sau đó, Hùng "buộc" chị Minh đặt lệnh mua - bán 4 cặp tiền tệ quốc tế. Khi phát hiện tài khoản trên hệ thống swissmes.com mất sạch tiền, chị Minh hỏi thì Hùng cho biết trong các lệnh mua - bán các cặp tiền tệ có một lệnh giữa đồng USD với đồng tiền của Hy Lạp thua lỗ nặng nên mất tiền.



Càng gỡ càng bị lừa



Đến ngày 23-6, nhiều nhà đầu tư ở một số tỉnh, thành phố đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net và một số sàn giao dịch ngoại hối khác.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, đều trú tại TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



Từ tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Riêng tại Hải Phòng, hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỉ đồng trên sàn Hitoption.net với lợi nhuận cam kết từ 6%-15%/tháng, trong vòng 100 ngày sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Còn trên cả sàn Hitoption.net, có 969 người tham gia với tổng số dư của người đầu tư là hơn 15 tỉ đồng.



Đáng chú ý, các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng.



Tại TP HCM, hàng trăm người đã nộp đơn đến Công an TP HCM do bị các đối tượng sàn Coolcat lừa đảo với số tiền lớn. Theo đó, người đầu tư tiền vào sàn Coolcat sẽ dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%.



"Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nhưng hơn 2 tháng vẫn chưa có tin tức gì về khả năng có thể lấy lại được tiền đã mất. Một số nhà đầu tư khác thậm chí còn tiếp tục chuyển sang sàn tiền ảo để chơi với kỳ vọng gỡ gạc nhưng lại tiếp tục bị lừa" - chị A.M, một nhà đầu tư sàn tiền ảo Coolcat, nói.



Đừng tự làm mồi cho kẻ lừa đảo



Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, TP HCM - khẳng định rất nhiều người đã truyền tai nhau việc kiếm được nhiều tiền bằng cách đầu tư vào các sàn giao dịch.



"Ban đầu có thể một số ít người được nhà cái nhả cho lời một khoản tiền nhằm mục đích chiêu dụ những người này tham gia. Sau khi có một lượng lớn người đầu tư, các đối tượng có thể đánh sập mạng bất kỳ lúc nào và rút khỏi thị trường. Khi đó, các nhà đầu tư không biết địa chỉ kinh doanh, không biết lai lịch của kẻ cầm đầu và tiền đầu tư mất trắng. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư sinh lời cao bởi những khoản lợi nhuận này thường là cái bẫy để nạn nhân dâng hết tài sản của mình cho kẻ lừa đảo" - thiếu tá Nguyễn Chí Thanh nói.



Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, khẳng định theo quy định, hiện chỉ tổ chức tín dụng mới được cấp phép kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước cũng chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex).



"Vì vậy, người tham gia đầu tư, chơi Forex qua các sàn ngoại hối được quảng cáo đặt máy chủ ở nước ngoài, hoạt động đầu tư giữa người chơi và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép để tránh bị thiệt hại trong trường hợp sập sàn hoặc chủ sàn bỗng dưng biến mất…" - ông Nguyễn Hoàng Minh nêu rõ.



Theo Công an TP Hà Nội, ngoài nhóm quản trị hệ thống sàn Forex, những người tham gia giao dịch (gọi là traders) cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối. Họ không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột. Cụ thể, theo điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.



Việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam, có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép. Khoản 8 điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200-250 triệu đồng.



Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền thì bị xử lý hình sự về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 290 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo đó, người phạm tội này có thể bị phạt tù đến 20 năm.



Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 23-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, xác nhận bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành thường xuyên kiểm tra, giám sát các sàn ngoại hối, sàn vàng ảo. Qua đó, trong trường hợp xác định sàn ngoại hối, sàn vàng ảo trái pháp luật, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm.



Thủ đoạn "đánh cháy" tài khoản



Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là "chơi Forex".



Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...



Công an TP HCM cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những chiêu trò của sàn Fxtradingmarkets và Lion Teams.



Sàn Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.



Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets. Để che giấu hành vi, các băng nhóm đăng ký ẩn danh và có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.



NHÓM PHÓNG VIÊN

(Dẫn nguồn NLĐO)