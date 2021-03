Hai tháng, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, ước đạt 286.700 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết số thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm nay ước đạt 286.700 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước đó.



Hoạt động nghiệp vụ kế toán kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)



Trong số đó, thu nội địa đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 2,8%.



Bộ Tài chính cho biết các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách Nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.



Theo đó, cơ quan thuế đã thực hiện 3.400 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 16.500 hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 3.400 tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách Nhà nước 780 tỷ đồng (đã thu nộp 345 tỷ đồng), giảm lỗ 2.500 tỷ đồng; đã thu hồi được 5.100 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.



Về chi cân đối ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu của năm đạt 207.300 tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. Chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%,



Bộ Tài chính cho biết chủ yếu do trong 2 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tập trung phân bổ kế hoạch vốn được giao; đồng thời, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161.800 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước vui đón Tết cổ truyền.



Ngoài ra, đã xuất cấp 12,76 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2021.



Bộ Tài chính nhận định, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, thực hiện phát hành 27.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,58 năm, kế hoạch còn lại 8,51 năm, lãi suất bình quân 2,34%/năm.



Những tháng tiếp theo của năm, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; đồng thời, xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai kế hoạch đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và mua thóc tại 4 cục thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

