Gia Lai: Những tín hiệu khả quan trong thu ngân sách

(GLO)- Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 2 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt 1.060,8 tỷ đồng, trong đó, số thu do ngành Thuế quản lý đạt 1.026,3 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại TP. Pleiku, dịch Covid-19 xảy ra ngay trong những ngày cận Tết Nguyên đán đã ảnh hưởng đến hoạt động mua bán trên thị trường, nhất là những lĩnh vực, ngành hàng sản xuất kinh doanh theo thời vụ.

Chị Nguyễn Thị Kim Phương (25-33 Cao Bá Quát, phường Yên Đổ) chia sẻ: “Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng hàng bán ra thị trường không bằng. Tuy nhiên, do đặc thù ngành hàng thực phẩm nên trong tháng 1, chúng tôi gần như hoàn tất các đơn hàng sỉ cho những đại lý lớn. Mặc dù dịch bệnh xảy ra nhưng đơn hàng nhỏ lẻ vẫn thực hiện đều trong tháng 2”.

Cục Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước với các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Sơn Ca

Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản cũng tăng tốc ngay từ đầu năm. Ông Trần Ngọc Chương-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Chương Gia Lai (thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng) cho hay: “Trong 2 tháng đầu năm 2021, hoạt động thu mua cà phê của Công ty vẫn giữ được nhịp ổn định. Bước vào tháng 3, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu mua cà phê nhưng nhìn chung mặt bằng giá cả đang tương đối thấp, lượng hàng nông dân bán ra có giảm. Chúng tôi là đầu mối thu mua nông sản, không xuất khẩu trực tiếp nên tình hình kinh doanh vẫn ổn định trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Theo ông Trần Minh Hiếu-Đội trưởng Đội thuế liên phường xã số 3 (Chi cục Thuế TP. Pleiku): Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Chi cục đã giao chỉ tiêu cho 6 đội thuế. Với quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, Đội đã tập trung bám sát địa bàn, bám sát nguồn thu để có giải pháp đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế, phí chủ yếu từ tháng 1, kiên quyết không để xảy ra trường hợp nợ đọng từ các số thuế đã phát sinh. Kết quả thu 2 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 70% theo kế hoạch của quý I và đạt tương ứng 18% so với kế hoạch năm.

Số thu từ các đội thuế đã góp phần đưa tổng thu ngân sách của Chi cục Thuế TP. Pleiku đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-thông tin: “Kết thúc tháng 2, tổng thu ngân sách của thành phố đạt 203,4 tỷ đồng, đây cũng là mức thu đạt cao nhất so với cùng kỳ các năm trước dù ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu trừ đi các khoản thu liên quan đến đất thì số thu từ các khu vực, sắc thuế do cơ quan Thuế quản lý đạt rất cao khi thực hiện tới 123,9 tỷ đồng”.

Thông qua phương thức nộp lệ phí trước bạ điện tử, cơ quan Thuế gia tăng hiệu quả quản lý các nguồn thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Sơn Ca

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang cũng là một trong số đơn vị đạt và vượt tiến độ thu ngân sách trong 2 tháng đầu năm với 14,393 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán. Nếu trừ đi tiền thuế sử dụng đất thì các khoản thu từ thuế, phí do Chi cục thực hiện là 12,487 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán tỉnh giao, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang-phân tích: “Thông qua việc bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa bàn, Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế tập trung thu thuế xây dựng cơ bản và thuế hoạt động kinh doanh đối với công trình điện mặt trời mái nhà, triển khai thu thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân kết hợp thu nợ các công trình đã xây dựng từ năm 2020 trở về trước, thu thuế xây dựng cơ bản có vốn Nhà nước trên 50%, hoàn tất thu lệ phí môn bài ngay trong tháng 1”.

Bước vào tháng 3, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ thuế; đôn đốc các doanh nghiệp, các tổ chức thực hiện nộp các loại tờ khai quyết toán...

Tổng thu cân đối ngân sách toàn tỉnh thực hiện đến ngày 28-2 là 1.060,8 tỷ đồng, trong đó, phần do cơ quan Thuế quản lý là 1.026,3 tỷ đồng. Đánh giá về sự tăng trưởng khá trong 2 tháng đầu năm, ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19 nhưng ngành Thuế vẫn đặt quyết tâm thu ngân sách cao nhất. Các khoản thu cân đối do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.026,3 tỷ đồng, bằng 23,3% so với dự toán trung ương giao và bằng 21,3% so với dự toán tỉnh giao, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2020”.

Để đạt được kết quả này, toàn ngành Thuế quyết tâm bám sát tình hình, bám sát nguồn thu để có giải pháp thu ngân sách phù hợp. Đồng thời, thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.