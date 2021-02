Đa dạng sản phẩm vàng ngày vía Thần Tài

Đến hẹn lại lên, chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) năm nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chuẩn bị những sản phẩm đặc biệt hình trâu vàng để đáp ứng nhu cầu người dân mua vàng lấy hên trong ngày này.



Tránh xếp hàng ngày Vía Thần Tài mùa COVID-19, dân đổ xô mua vàng online









Theo đó, Công ty PNJ có bộ sưu tập trang sức Kim Ngưu vàng 18k, vòng charm linh vật bằng vàng 24k nguyên khối với mỗi khóa chốt được khắc chữ “Lucky” ngụ ý mang lại một năm may mắn, an khang và thuận lợi.



Ngoài ra, PNJ cũng tung ra phiên bản giới hạn bộ 3 miếng vàng Xuân Phú Quý làm quà tặng lấy hên trong những ngày đầu năm mới. Từ nay đến ngày 21-2, khách hàng mua trang sức vàng, vàng Thần Tài tại PNJ được tặng mã mua hàng online từ 390.000 đồng đến 790.000 đồng để mua sản phẩm vàng tại PNJ và quay trúng thưởng trực tuyến để có cơ hội nhận được bộ 3 miếng vàng…



Tại các cửa hàng của Công ty SJC cũng chào bán tượng con trâu được chế tác tinh xảo, có trọng lượng từ 1-10 lượng vàng, giá khoảng 55 triệu đồng/lượng. Riêng tượng vàng con trâu trọng lượng 5-10 lượng vàng với giá 55 triệu đồng/lượng và phí gia công, chế tác 13-20 triệu đồng.



Hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank cũng tung ra các sản phẩm vàng 24k từ 5 phân đến 1 chỉ vàng SBJ hình trâu vàng, Thần Tài may mắn, nhẫn vàng Thần Tài… với giá từ 1,7-5,6 triệu đồng/sản phẩm. Trong dịp này, 158 khách hàng đầu tiên mỗi ngày thực hiện thanh toán đơn hàng có giá trị từ 3 triệu đồng bằng mã QR qua ứng dụng Mobile Banking hoặc Sacombank Pay để mua sản phẩm vàng SBJ sẽ được tặng 390.000 đồng…



Các tiệm vàng nhỏ thay vì tung ra sản phẩm vàng đắt tiền thì có những sản phẩm vàng từ 1 phân đến 5 phân cũng như sản phẩm mạ vàng giá vừa phải để làm quà đầu năm với ý nghĩa mang lại may mắn trong ngày vía Thần Tài. Năm nay, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các doanh nghiệp vàng lớn đều cho biết nhận đặt mua vàng qua hệ thống online bên cạnh việc mua trực tiếp.



Theo NHUNG NGUYỄN (SGGPO)