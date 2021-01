Đà Nẵng: Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.



Người đàn ông tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ Google. Ảnh: HL



Sáng 26.1, Chi cục Thuế quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xác nhận vừa truy thu tiền thuế một cá nhân số tiền hơn 25,3 tỉ đồng vì người này có thu nhập hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng.



Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Đội trưởng Đội Kiểm tra, thuộc Chi cục Thuế quận Hải Châu cho biết, đầu năm 2019, ông N.N.D (trú TP. Đà Nẵng) đến đơn vị thuế để nắm thông tin về kê khai thuế thu nhập cá nhân. Sau khi được bà Bình giải thích về việc chứng minh nguồn tiền, cung cấp các chứng từ sao kê, ông D. về nhà làm một tờ kê khai.



Cụ thể, từ năm 2015 đến tháng 6.2018, ông D. có phát sinh doanh thu từ dịch vụ quảng cáo từ Google với số tiền là hơn 281 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này có được nhờ hoạt động quảng cáo trên mạng.



Ông D. vốn là người quản lý trang web cung cấp phần mềm giải trí TestFun.net. Trang web có nhiều ngôn ngữ và nhắm tới người dùng trên facebook ở các nước. Sau khi đăng nhập vào web này, người dùng trên khắp thế giới chỉ cần chơi, chia sẻ mà không trả phí.



Ngoài ra, người dùng thực hiện đăng nhập bằng tài khoản facebook để lựa chọn ứng dụng giải trí dạng trắc nghiệm và tính cách.



Người dùng sẽ không tốn chi phí khi tham gia sử dụng phần mềm bên trong website. Chủ yếu, nguồn thu của website do ông D. có được từ việc đặt quảng cáo trong trang web.



Ông D. sử dụng mã nguồn và dịch vụ quảng cáo dành cho nhà xuất bản của Google. Theo đó, người sử dụng phần mềm sử dụng thì cùng lúc, một chương trình quảng cáo hiện ra. Cứ như thế, càng nhiều người dùng các phần mềm trên trang web này thì doanh thu từ quảng cáo sẽ tăng lên.



Sau khi có doanh thu, mỗi tháng, Google tổng kết và hoàn trả tiền dịch vụ quảng cáo cho ông D. vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng V. - Chi nhánh Đà Nẵng.



Từ cuối năm 2018 đến nay, do trang web dừng hoạt động nên ông D. không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Google.



Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, đến khoảng tháng 9.2019, ông D. làm thủ tục kê khai thuế và nghĩa vụ nộp thuế. Cụ thể, ông này nộp toàn bộ số tiền hơn 25 tỉ đồng.



Bà Nguyễn Thị Thanh Bình chia sẻ, đây là vụ việc khá hi hữu khi một cá nhân ở Đà Nẵng tự động đến cơ quan thuế nộp nghĩa vụ thuế với một số tiền lớn như vậy.



Cũng theo bà Bình, việc truy thu thuế đối với trường hợp ông D. chủ yếu dựa vào việc ông này tự giác khai báo về các khoản thu nhập và cung cấp các chừng từ liên quan.



Trước đó, bà Bình cũng đã chủ động liên lạc các cục thuế ở nhiều địa phương để tham khảo về vụ việc của ông D. Sau đó, cơ quan thuế nhận định khó có cơ sở khẳng định việc ông D có hành vi trốn thuế.



"Trường hợp ông D. luật vẫn chưa có những quy định cụ thể. Luật chỉ quy định cá nhân kinh doanh – có giấy phép kinh doanh, có nghĩa vụ nộp thuế” - bà Bình nói.



