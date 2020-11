Giá vàng sắp có "sóng" !?

Giá vàng được dự đoán sẽ có một giai đoạn sôi động với những chính sách kích cầu quy mô lớn để sớm khôi phục nền kinh tế Mỹ sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.

Giá vàng hôm nay 8-11: Tăng gần 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước, dự báo tăng tiếp





Không phải ngẫu nhiên trước khi ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, thị trường đã dự đoán giá vàng sẽ có "sóng". Và ngay sau ngày bầu cử chính thức 3-11, thông tin ông Biden chiến thắng ở một số bang quan trọng rồi tiến gần đến chức tổng thống Mỹ, giá vàng đã nhảy vọt lên 50 USD/ounce trong một phiên giao dịch.



Vàng được hỗ trợ từ những gói kích cầu



Giới phân tích dự đoán giá vàng sẽ được hưởng lợi trong 4 năm cầm quyền của Tổng thống Joe Biden và những định hướng chính sách của Đảng Dân chủ. Cụ thể, quan điểm trong chính sách của Đảng Dân chủ thiên về bơm các gói hỗ trợ, kích cầu cho an sinh xã hội nên giá vàng cũng được hưởng lợi.



Hồi tháng 6 và 7-2020, Đảng Dân chủ đã đề xuất gói kích cầu để sớm phục hồi kinh tế Mỹ trị giá hơn 2.000 tỉ USD và sau những thông tin này, giá vàng thế giới đã nhảy vọt lên đỉnh mọi thời đại, vượt 2.063 USD/ounce vào tháng 8. Trong quá khứ, thời điểm tháng 9-2011 giá vàng thế giới đạt mức kỷ lục 1.924 USD/ounce cũng là giai đoạn Đảng Dân chủ của Tổng thống lúc bấy giờ là ông Barack Obama đang cầm quyền.



Do đó có thể ngay trong những ngày tới, giá vàng sẽ tiếp tục đi lên sau khi đã tăng 50 USD/ounce chỉ trong một phiên giao dịch ngày 5-11. Các mốc tiếp theo của giá vàng có thể vượt 1.951 USD/ounce, chạm mức 1.983 USD/ounce và tiếp tục đi lên. Chưa hết, trong tháng 11, giá vàng có xu hướng tăng khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục diễn ra những tranh cãi pháp lý, thậm chí kiện tụng của Tổng thống Donald Trump, làm đồng USD yếu đi…



Về dài hạn, giá vàng cũng tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách của Đảng Dân chủ là thiên về các gói kích cầu hỗ trợ nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến khoảng 300.000 người Mỹ tử vong và hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa ở quốc gia này gặp khó khăn.



Dù vậy theo quy định, phải đến đầu năm 2021 ông Biden mới chính thức nhậm chức. Trong thời gian chuyển giao quyền lực, sẽ khó để Đảng Dân chủ thực thi những chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ cũng như đối ngoại với các nước xung quanh. Do đó, giá vàng có thể bị ảnh hưởng nên sẽ có những giai đoạn điều chỉnh giảm tùy vào tình hình kinh tế của Mỹ, diễn biến dịch Covid-19 và những thông tin quan trọng khác từ các nước…



Giá vàng biến động. Ảnh: TẤN THẠNH



Giá khó tăng sốc



Thời gian qua, một số quỹ đầu tư tài chính, ngân hàng quốc tế dự báo giá vàng có thể đạt ngưỡng 2.000 USD/ounce, thậm chí chạm mốc 3.000 USD/ounce (tương đương khoảng 84 triệu đồng/lượng, quy đổi theo tỉ giá niêm yết).



Tuy nhiên, giá vàng thường biến động song hành với các kênh đầu tư tài chính khác trên thế giới. Giá vàng có thể cán lại đỉnh 2.063 USD/ounce đã lập hồi tháng 8-2020 nhưng để lên tới 3.000 USD/ounce thì phải xem những động cơ nào thúc đẩy? Khi vàng tăng giá, các nhà đầu tư sẽ cân đối lại danh mục đầu tư của mình từ các loại chứng khoán, thị trường ngoại hối, hàng hóa… Do đó, giá vàng tăng là tất yếu nhưng khó tăng sốc. Ở thị trường trong nước, từ nay đến cuối năm, vàng có thể khởi sắc ở mảng nữ trang nhờ nhu cầu tăng. Đồng thời, tác động của giá thế giới sẽ giúp giá vàng trong nước đi lên nhưng khó có đột biến.



Những ngày qua, giá vàng thế giới ở quanh mức 1.900 USD/ounce (tương đương 53,3 triệu đồng/lượng) nhưng vàng SJC liên tục neo cao trên 56 triệu đồng/lượng. Thực tế, do quy định của nhà nước ở Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, nguồn cung vàng SJC hiện rất hạn chế và không liên thông với thế giới nên các doanh nghiệp chấp nhận neo vàng ở mức cao, sẵn sàng mua cao, bán cao. Vàng SJC có thể tăng mạnh nhưng khó giảm sâu, đặc biệt sau nhiều giai đoạn không ít doanh nghiệp vàng cũng "ngấm đòn, lỗ nặng" trên thị trường trước những biến động khó đoán của giá vàng thế giới.





Xu hướng mua vàng nhẫn, nữ trang



Cuối ngày 8-11, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 56,45 triệu đồng/lượng, bán ra 56,75 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với hôm trước và cao hơn giá thế giới khoảng 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 54,05 triệu đồng/lượng mua vào, 54,65 triệu đồng/lượng bán ra.



Trong khi vàng SJC thường xuyên cao hơn giá thế giới khoảng 2-4 triệu đồng/lượng thì giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại lại về khá sát giá thế giới. Do đó, xu hướng gần đây là nhiều người mua vàng nhỏ, lẻ để dành, tích lũy đã chuyển sang mua vàng nhẫn, nữ trang như "của để dành".



TRẦN THANH HẢI (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc Đá quý SJC Phú Thọ)

(Dẫn nguồn NLĐO)