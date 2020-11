Giá vàng rớt thủng đáy 4 tháng, vì sao nhà đầu tư ồ ạt bán tháo?

Giá vàng hôm nay rớt thủng đáy 4 tháng, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Câu hỏi mà các nhà đầu tư đau đầu muốn biết “Giá vàng thế giới đã chạm đáy chưa?”.



Giá vàng hôm nay 26-11: "Đánh nhanh – rút nhanh", giới đầu tư bán thêm 33,7 tấn vàng

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Ảnh TL



Tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế và những thông tin tích cực về vắcxin đã khiến nhà đầu tư không còn mấy hứng thú với tài sản trú ẩn như vàng.



Điều gì khiến giá vàng rơi thảm?



Một số nhà phân tích đang bắt đầu rút lại dự báo trước đó rằng vàng có thể chạm mốc 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay.



Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng lao dốc chạm mức 1.787 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Trong phiên, giá có thời điểm về 1.773 USD / ounce.



Giá vàng trong các phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh Kitco



Trong vòng 1 tuần, giá vàng đã bốc hơi 4,5%, ghi nhận cú giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9.



Mặc dù xét về kinh tế vĩ mô, nhiều yếu tố vẫn đang hỗ trợ giá vàng tăng. Thế nhưng, trên thực tế, các chuyên gia bắt đầu thay đổi kỳ vọng về mức giá cao kỷ lục mới cho đến năm sau.



"Tôi không đồng ý với giả thuyết cho rằng giá vàng thế giới tăng vì đại dịch. Chính những thông tin về gói kích thích hỗ trợ kinh tế, đồng đô la Mỹ giảm giá, lãi suất thấp - là những lý do khiến vàng tăng giá lên mức cao kỷ lục mới. Và cả ba yếu tố nêu trên vẫn chưa hề biến mất", ông Kevin Grady - Chủ tịch của Phoenix Futures and Options nói.



Tuy nhiên, ông Grady không còn kỳ vọng giá vàng có thể chọc thủng đỉnh 2.000 USD vào cuối năm nay. Chuyên gia này ước tính giá vàng sẽ kết thúc năm 2020 ở mức dưới 1.900 USD / ounce.



Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali của TD Securities cho biết, động lực đẩy vàng lên mức cao mới vẫn còn nhiều.



"Cần phân tích xem điều gì thúc đẩy nhà đầu tư mua hoặc bán vàng. Đó chính là giá USD. Những biến động của giá vàng hiện tại hoàn toàn không phù hợp với những gì đang diễn ra trên các thị trường khác", Daniel Ghali cho biết.



Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 hiện ở mức 1.782,70 USD, giảm 1,26% chỉ trong 1 ngày



Yếu tố nào sẽ tác động đến giá vàng



Sean Lusk, đồng giám đốc của Walsh Trading, cho biết những nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng hơn.



Các chuyên gia cho rằng chính tín hiệu khả quan về việc sớm có vắc xin ngừa dịch COVID-19 khiến tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư tăng lên, chuyển dịch tài sản khỏi nơi trú ẩn an toàn như vàng. Thêm vào đó, chứng khoán Mỹ tăng đạt kỷ lục cũng tác động đẩy giá vàng đi xuống.





Giá vàng tuần qua ghi nhận cú rớt mạnh chạm thủng đáy 4 tháng. Ảnh TL



Ông Lusk cũng lưu ý rằng nhiều nhà đầu tư đang bắt đầu để ý tới tiền điện tử hơn so với vàng. đồng Bitcoin cũng được xem là một tài sản giữ giá trong bối cảnh các gói kích thích khổng lồ chống lại tác động của đại dịch có thể gây ra lạm phát và khiến đồng USD suy yếu.



"Thị trường tiền điện tử đã hoạt động tốt trong suốt cuộc khủng hoảng vì dịch COVID-19, một phần nhờ đồng Bitcoin trở thành tài sản 'trú ẩn", Bloomberg dẫn lời ông Marc Fleury, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ tài chính và Quản lý tài sản Tiền điện tử Two Prime.



Từ nay cho tới trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào 3 yếu tố chính: diễn biến và mức độ lây lan của dịch COVID-19, gói kích thích kinh tế, và động thái mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.



Chuyên gia phân tích kinh tế James Knightley của ING cho biết: “Tâm lý thị trường sẽ có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi tin tức về thời điểm có vắc xin và lo ngại về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn COVID-19 bùng phát trong thời gian ngắn sau Lễ Tạ ơn”.



"Tuy nhiên, môi trường lãi suất cực thấp và khả năng các nước tung thêm kích thích, giá vàng có thể tiếp tục tăng trong dài hạn", một chuyên gia cho biết. Tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 khiến một số ngân hàng trung ương các nước duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục. Rủi ro lạm phát do các gói kích thích đã hỗ trợ giúp vàng tăng hơn 17% từ đầu năm đến nay.





Giá vàng 9999 hiện ở mức 1.787,70 - 1.788,70 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay như sau: giá vàng SJC hiện ở mức 54,00 - 54,60 triệu đồng/lượng ( mua vào -bán ra).



Giá vàng PNJ hiện ở mức 54,00-55,555 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).



Giá vàng Phú Quý ở mức 54,00-54,50 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).



Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức: 54,01-54,48 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).

https://laodong.vn/kinh-te/gia-vang-rot-thung-day-4-thang-vi-sao-nha-dau-tu-o-at-ban-thao-858036.ldo

Theo Mi Trần (LĐO)