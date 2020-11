Giá vàng hôm nay 26-11: "Đánh nhanh – rút nhanh", giới đầu tư bán thêm 33,7 tấn vàng

Giá vàng tăng giảm "nhỏ giọt" khi giao dịch trên thị trường diễn ra dè dặt, các quỹ đầu tư vàng chưa có dấu hiệu ngưng xả hàng.



Giá vàng hôm nay 25-11: Lại giảm sốc, giới đầu tư bán 88 tấn vàng

Giá vàng hôm nay 23-11: Vàng SJC cao hơn thế giới 3,7 triệu đồng/lượng



Rạng sáng 26-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.810 USD/ounce, ngang bằng với mức giá cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 25-11, giá vàng giảm từ 1.810 USD/ounce xuống còn 1.805 USD/ounce. Tại mức giá này, nhiều nhà đầu tư bắt đầu mua vào giúp giá vàng tăng 10 USD/ounce, cán mức 1.815 USD/ounce.Tiếp đến, có lẽ do e ngại các quỹ đầu tư vàng "xả hàng" như đã từng làm trong nhiều phiên giao dịch gần đây nên họ mua bán theo hướng "đánh nhanh – rút nhanh". Theo đó, khi giá vàng tăng 5-10 USD/ounce, giới đầu tư liền bán ra và ngược lại. Cứ thế, qua nhiều giờ giao dịch, giá vàng liên tục tăng giảm trong vùng 1.810 -1.820 USD/ounce. Đến rạng sáng 26-11, giá vàng giao dịch tại 1.810 USD/ounce.



Giá vàng tăng giảm nhẹ trong bối cảnh kinh tế quý III/2020 của Mỹ tăng trưởng thấp hơn dự báo, USD giảm giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có xu hướng tăng, giá dầu thô đứng vững 45,4 USD/thùng. Riêng thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều; giá cổ phiếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục "màu xanh", còn cổ phiếu ở Mỹ, châu Âu chìm trong sắc "đỏ".



Với các yếu tố này, một số nhà phân tích nhận định giới đầu tư chưa mạnh dạn đưa vốn vào vàng do thị trường dầu thô, chứng khoán, trái phiếu chính phủ Mỹ…đang thu hút dòng tiền. Từ đó, xu hướng của giá vàng chưa rõ ràng. Đặc biệt, rào cản của giá vàng tại thời điểm này là các quỹ đầu tư vàng chưa có dấu hiệu ngưng giảm số lượng vàng nắm giữ. Cụ thể, tại phiên giao dịch từ đêm 24 đến rạng sáng 25-11, một số quỹ đầu tư bán thêm 33,7 tấn vàng sau khi đã bán 17,5 tấn vào phiên trước.



Tại Việt Nam, trong ngày 25-11, giá vàng SJC biến động khá bất thường. Đầu ngày, vàng SJC có giá 55,15 triệu đồng/lượng nhưng sau đó liên tục giảm tổng cộng 900.000 đồng/lượng, xuống còn 54,25 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến cuối ngày giá vàng SJC bất ngờ tăng 550.000 đồng/lượng, đóng cửa giao dịch tại 54,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 4 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)