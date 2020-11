Giá vàng hôm nay 14-11: Tăng nóng theo số ca nhiễm Covid-19

Sau khi giằng co trong vùng 1.875 – 1.800 USD/ounce, giá vàng đã gây sóng gió thị trường khi lao lên hàng chục USD/ounce chỉ trong 2 giờ giao dịch.



Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vào khoảng 6 giờ ngày 14-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa tại 1.890 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 13-11 theo giờ Việt Nam, giá vàng gần như mắc kẹt trong vùng 1.875-1.880 USD/ounce, nguyên nhân là giới đầu tư chưa mạnh tay mua bán vì thị trường không có yếu tố nào tác động đến giá vàng. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ, khi thông tin về số ca nhiễm Covid -19 tăng đột biến được công bố trên toàn thế giới, nhiều nhà đầu tư đã nhảy vào thị trường vàng. Họ liên tục mua vào và chỉ sau 2 giờ giao dịch, giá vàng tăng dựng đứng 20 USD/ounce, từ 1.878 USD/ounce lao lên 1.898 USD/ounce (lúc 21 giờ).



Sau đó, thị trường xuất hiện động thái chốt lời và "đánh xuống" (bán khống rồi chờ giá vàng đi xuống mua vào hưởng chênh lệch). Theo đó, nhiều đầu tư bán ra để chốt lời, số khác thì bán khống buộc giá vàng hạ nhiệt còn 1.895 USD/ounce. Đến rạng sáng 14-11, giá vàng đóng cửa giao dịch tại 1.890 USD/ounce



Giá vàng tăng nóng khi thị trường bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ hơn. Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở một số quốc gia ở châu Âu và Mỹ. Nhiều quốc gia như Anh, Đức, Tây Ban Nha áp dụng trở lại các biện pháp giãn cách xã hội. Đặc biệt, dịch bệnh tại Mỹ rất khó kiểm soát khiến một số tiểu bang có thể đóng cửa các trường học, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà; hạn chế thời gian hoạt động các nhà hàng, quán bar, phòng tập gym….



Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng rủi ro nền kinh tế suy thoái đang ở phía trước, đòi hỏi chính sách tiền tệ và tài khóa hiệu quả mới vực dậy được. Còn Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) – bà Christine Lagarde thì hé lộ sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trước những dự báo dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh tại khu vực này, nhất là khi mùa Đông sắp bắt đầu.



Với thực trạng này, giới đầu tư tài chính suy đoán kinh tế toàn cầu còn u ám trong dài hạn, vắc-xin Covid -19 không đến kịp để "sưởi ấm" mùa Đông năm 2020. Từ đó, họ mạnh tay đổ vốn vào vàng, chớp thời cơ kiếm lời hoặc làm nơi trú ẩn, giúp giá kim loại quý này tăng mạnh.



Nhà phân tích Hitesh Jain của Công ty môi giới đầu tư Yes Securities (Ấn Độ) nhận định làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai có thể làm trì hoãn tiến trình phục hồi kinh tế, tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng.



Một cuộc khảo sát của Central Banking and Invesco (Mỹ) cho thấy đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy 23% ngân hàng trung ương xem vàng là tài sản ngày càng hấp dẫn hơn, trong khi 77% còn lại bày tỏ quan điểm vàng vẫn là hầm trú ẩn an toàn. Ngoài ra, Central Banking and Invesco còn đưa ra thông tin nhu cầu của các nhà đầu tư nhỏ đối với vàng đã tăng mạnh trong năm 2020.



Tại Việt Nam, do giá vàng thế giới từ 9 đến 17 giờ ngày 13-11 chỉ tăng giảm nhẹ nên giá vàng SJC loay hoay trong vùng 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 3,4 triệu đồng/lượng.

