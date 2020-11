Giá vàng hôm nay 12-11: Quay đầu giảm, vẫn rẻ hơn vàng SJC 4 triệu đồng/lượng

Sau khi tăng nhẹ 8 USD/ounce, giá vàng lại lao xuống dốc khi giao dịch trên thị trường thiếu sôi động.



Giá vàng hôm nay 11-11: Đảo chiều đi lên, giới đầu tư thận trọng



Rạng sáng 12-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.865 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với cùng thời điểm của phiên giao dịch hôm trước.



Trước đó, đầu phiên 11-11, tuy giới đầu tư liên tục mua bán nhưng do họ giao dịch có phần hạn chế nên giá vàng tăng giảm theo hình răng cưa. Từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, giá vàng chỉ biến động trong vùng 1.878 -1.885 USD/ounce. Tại mức giá này, nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra đẩy giá vàng lùi về 1.870 USD/ounce. Tiếp đến, họ lại mua vào rồi lại mạnh tay bán ra làm giá vàng lao xuống vùng 1.855 USD/ounce (lúc 21 giờ 30 phút). Sau đó, giá vàng tăng giảm không đáng kể và đến rạng sáng 12-11 tạm dừng ở mức 1.865 USD/ounce.



Tại Việt Nam, không khí giao dịch trong trên thị trường vàng ngày 11-11 hết sức ảm đạm. Giá vàng SJC gần như "giẫm chân tại chỗ" tại 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng.



Giá vàng thế giới xuống dốc khi nhà đầu tư bán nhiều hơn mua, USD tăng giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Thế nhưng, nhà phân tích của trang kitco.com (trang thông tin chuyên về vàng) - ông Jim Wyckoff nhận định áp lực chính làm cho giá vàng giảm, thị trường giao dịch trầm lắng phát xuất từ việc giới đầu tư ưa chuộng cổ phiếu hơn vàng. Bằng chứng là các phiên giao dịch gần đây thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản "xanh" nhiều hơn "đỏ" sàn.



Giới kinh doanh cho rằng thời điểm này rất khó dự báo xu hướng của giá vàng. Bởi lẽ, bất cứ thông tin nào về kinh tế thế giới, tình hình dịch bệnh tốt lên…được tung ra, các nhà đầu tư sẽ bán tháo vàng như đã từng làm vào ngày 9-11 - khi thông tin vacxin Covid-19 hứa hẹn ngăn ngừa 90% lây nhiễm được loan đi toàn cầu.



Trong khi đó, hãng Bloomberg đưa tin nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương đang giảm dần, khiến giá kim loại quý này mất đi một trong những trụ cột hỗ trợ chính. Điều đó có thể khiến giá vàng dễ bị tổn thương khi các nhà đầu tư phản ứng trước các thông tin tích cực về Covid-19, sức khỏe kinh tế toàn cầu.

Theo Thy Thơ (NLĐO)