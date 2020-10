Giá vàng hôm nay 13-10: Quay đầu đi xuống, nhà đầu tư "găm" hàng

Trái với kỳ vọng của giới đầu tư, giá vàng đi xuống sau khi đã tăng hàng chục USD vào phiên giao dịch cuối tuần trước.



Giá vàng hôm nay 1-10: Tăng giảm đột biến, nhà đầu tư thận trọng

Giá vàng tăng vọt sau tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19

Giá vàng giảm khi USD suy yếu



Rạng sáng 13-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại mức 1.922 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước.



Mở đầu phiên giao dịch ngày 12-10, giá vàng giảm từ 1.929 USD/ounce về 1.925 USD/ounce, rồi biến động lình xình tại mức giá này trong nhiều giờ liên tiếp. Lúc 18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, giá vàng tiếp tục rơi xuống 1.920 USD/ounce, sau đó lại nhích lên 1.922 USD và duy trì mức giá này cho đến đầu ngày 13-10



USD suy yếu so với nhiều đồng tiền khác, nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra nhiều hơn mua vào…là các yếu tố cốt lõi kéo giá vàng đi xuống. Trong khi đó, các tổ chức kinh doanh vàng cỡ lớn có dấu hiệu "găm" hàng, để chờ đợi các thông tin mới nhất về gói kích thích kinh tế của Mỹ thường tác động đến giá vàng.



Cụ thể, tại phiên giao dịch cuối tuần trước, tuy giá vàng tăng rất mạnh nhưng các tổ chức tài chính quốc tế chỉ mua 1,6 tấn vàng, riêng quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares không mua bán.



Như vậy, trong 5 phiên giao dịch của tuần trước, quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Shares mua vào 1 phiên, bán ra 1 phiên và không giao dịch 3 phiên nhưng đã tăng thêm lượng vàng nắm giữ là 4,09 tấn. Còn một số quỹ đầu tư khác mua vào 4 phiên, bán 1 phiên, lượng vàng nắm giữ cũng tăng thêm hơn 4 tấn.



Nhiều ý kiến cho rằng kết quả đàm phán gói kích thích kinh tế của Mỹ khá mù mịt khi Quốc hội Mỹ phản đối Tổng thống Donald Trump đề xuất tung ra thị trường 1.800 tỉ USD. Từ đó, giới đầu tư suy đoán Quốc hội Mỹ sẽ không thông qua gói kích thích kinh tế trước ngày bầu cử Tổng thống (3-11) nên tại thời điểm này, họ hết sức thận trọng với việc mua bán kim loại quý, khiến giá vàng có thể biến động không nhiều trong vài ngày tới.



Tại Việt Nam, từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 12-10, do giá vàng thế giới chỉ giảm vài USD/ounce nên giá vàng SJC giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng, từ 56,45 triệu đồng/lượng xuống 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi là 54 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)