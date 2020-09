Giá vàng hôm nay 1-10: Tăng giảm đột biến, nhà đầu tư thận trọng

Sau 2 phiên liên tiếp đi lên, giá vàng phiên giao dịch ngày 1-10 tăng giảm hết sức bất thường, khiến giới đầu tư thờ ơ giao dịch.





Giá vàng hôm nay 30-9: Tăng tốc liên tiếp, giới đầu tư mạnh tay gom hàng

Giá vàng SJC ngày 1-10 có thể giảm sau 2 phiên tăng mạnh ( Ảnh :THY THƠ)



Mở cửa lúc 6 giờ (theo giờ Việt Nam ), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.887 USD/ounce, làm tiêu tan 10 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm của phiên giao dịch hôm trước.



Trong ngày 30-9, giới quan sát chứng kiến giá vàng từ 1.897 USD/ounce lặng lẽ đi xuống 1.880 USD/ounce. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam), khi thị trường Mỹ bước vào giao dịch được 30 phút, giá vàng đột ngột vọt lên 1.902 USD/ounce nhưng chỉ vài phút tiếp theo, giá vàng gần như rơi thẳng đứng về vùng 1.887 USD/ounce. Cứ thế, giá vàng biến động lình xình ở mức này cho đến rạng sáng 1-10



Giá vàng tăng giảm trong một số thời điểm khi một số nhà đầu tư thờ ơ với vàng, tập trung nhiều hơn vào USD làm cho đồng tiền này tăng giá so với nhiều đồng tiền khác (hiện tại 1 USD = 1,17 euro), mức độ thiệt hại do Covid-19 gây ra đối với kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm dần. Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Donald Trump với ứng cử viên Tổng thống Joe Biden diễn ra khá lộn xộn.



Jeffrey Halley - nhà phân tích thị trường của Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) cho hay nhiều người đã mua vàng để phòng ngừa rủi ro trước khi diễn ra cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ. Đến nay, tuy các rủi ro đó đã trôi qua nhưng nỗi lo bất ổn chính trị có thể xuất phát từ cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11-2020 đã thúc đẩy họ nắm giữ vàng.



Điều này thể hiện khá rõ trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 29-9 đến rạng sáng 30-9, một số đại gia vàng đã mua 3,9 tấn. Trong khi đó, trước xu hướng chưa rõ ràng của giá vàng, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares hết sức thận trọng, nhất quyết không tham gia thị trường.



Tại Việt Nam, trong ngày 30-9, người "chơi vàng" gần như không nhảy vào thị trường. Giá vàng SJC giảm từ 55,75 triệu đồng/lượng xuống 55,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 2,8 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)