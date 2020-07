Huy động gần 32.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ tháng 6/2020 tăng ở kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng từ 0,04-0,05%/năm, giảm ở kỳ hạn 5 và 20 năm với mức giảm từ 0,04-0,25%/năm.

Kho bạc Nhà nước huy động 3.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thị trường vốn và câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong tháng 6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 32.594 tỷ đồng, tăng 77,2% so với tháng trước.



Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu thành công đạt 89,3%, khối lượng đặt thầu gấp 3,03 lần khối lượng gọi thầu.



So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ tháng 6/2020 tăng ở kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng từ 0,04-0,05%/năm, giảm ở kỳ hạn 5 và 20 năm với mức giảm từ 0,04-0,25%/năm.



Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 6/2020, giá trị giao dịch bình quân đạt 8.194 tỷ đồng/phiên, giảm 11,8% so với tháng trước. Giá trị giao dịch mua bán lại (repos) đạt 36,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.



Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 995 triệu đơn vị, tương đương giá trị hơn 114.000 tỷ đồng, giảm 8% giá trị so với tháng trước.



Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức repos đạt hơn 605 triệu trái phiếu, tương đương giá trị hơn 65.300 tỷ đồng, tăng 7,9% giá trị so với tháng trước.



Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5.200 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Không có giao dịch repos của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng này. Như vậy, trong tháng 6/2020, khối ngoại đã mua ròng hơn 2.200 tỷ đồng.



Theo HNX, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 30/6/2020 đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng.



Theo Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)