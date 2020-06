Ngân hàng và khách hàng cẩn trọng khi đầu tư vốn

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, tín dụng toàn tỉnh chỉ tăng trưởng hơn 0,2% so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ số tăng trưởng của một số chi nhánh ngân hàng thương mại thậm chí còn ở mức âm vì thận trọng hơn ở khâu cấp tín dụng, cộng với nhu cầu vay vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ phía khách hàng giảm mạnh.





Khách hàng cẩn trọng trong đầu tư



Theo bà Nguyễn Thị Nương-chủ shop Nương (phường Phù Đổng, TP. Pleiku), do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khách hàng có xu hướng tích trữ hàng hóa, giảm bớt tần suất mua hàng hoặc không còn mạnh tay chi tiêu, mua sắm như trước. “Mấy tháng nay, lượng khách mua hàng giảm. Doanh thu thấp, khả năng quay vòng vốn chậm nên tôi phải cân đối lại mọi việc. Ngay cả kế hoạch mở rộng, phát triển kinh doanh trong năm nay cũng phải tạm dừng để coi tình hình thế nào”-bà Nương chia sẻ.

Quầy giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: S.C





Những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng là “sàng lọc” tự nhiên, buộc doanh nghiệp phải tìm cách vượt qua. Ông Nguyễn Thanh Cường-Giám đốc Công ty TNHH Việt Phú An (huyện Đak Đoa) cho hay: “Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn ngân hàng rất quan trọng, giúp bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nếu không thận trọng, sử dụng vốn không hiệu quả thì rủi ro cho doanh nghiệp lẫn ngân hàng rất lớn”. Cũng theo ông Cường, để trụ được trong bối cảnh số lượng công trình lẫn nhu cầu đầu tư xây dựng giảm, Công ty Việt Phú An đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sẵn có, tiết giảm chi phí, chấp nhận doanh thu và lợi nhuận ít.



Ngân hàng chú trọng chất lượng tín dụng



Nguồn vốn cung ứng dồi dào, sẵn có nhưng nhu cầu về tín dụng giảm mạnh. Do vậy, một số chi nhánh ngân hàng rơi vào tình trạng tăng trưởng âm. Ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai-cho biết: “Xét về tổng thể, huy động vốn của Chi nhánh có tăng trưởng nhưng dư nợ tín dụng giảm so với thời điểm cuối năm 2019. Điều này cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh đang chững lại, một số khách hàng đã chủ động tất toán khoản vay cũ, không tiếp tục vay mới. Một số lĩnh vực kinh tế khả năng thanh khoản kém nên doanh nghiệp không mặn mà đầu tư mà lựa chọn vàng làm kênh đầu tư trú ẩn hoặc gửi tiết kiệm để an toàn hơn”. Thay vì chạy theo mục tiêu tăng trưởng, SHB Gia Lai đặt yêu cầu chất lượng tín dụng lên hàng đầu, thắt chặt mối quan hệ đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Trên tinh thần đó, đối với khách hàng có khả năng phục hồi, SHB Gia Lai áp dụng chính sách riêng miễn giảm lãi, cho vay mới nhằm tạo cơ hội tích lũy, tái đầu tư trong khoảng thời gian phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh.



Cẩn trọng khi tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng là mối quan tâm hiện nay của các ngân hàng. Ảnh: S.C



Từ diễn biến thị trường tài chính-ngân hàng và khả năng hút vốn của nền kinh tế cho thấy, tỷ trọng cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có xu hướng giảm, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Để hạn chế rủi ro, các ngân hàng càng cẩn trọng hơn trong khâu thẩm định, đánh giá tình hình tài chính, tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh thay vì chỉ chú trọng đến tài sản thế chấp. Ông Dương Công Minh-Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Gia Lai-khẳng định: “Càng những lúc khó khăn thì ngân hàng càng phải giữ ổn định chất lượng tín dụng. Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, hầu như không ngân hàng nào dám liều lĩnh tăng trưởng. Quan điểm của chúng tôi là không chạy đua về lãi suất mà đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu”.



Đến giữa tháng 6-2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành Ngân hàng chỉ đạt 2,13%, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Gia Lai, tổng dư nợ cho vay đạt 92.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng chỉ đạt 0,2% so với cuối năm 2019. Trong khi đó, tổng nguồn vốn huy động đạt 38.400 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2019. Một điểm đáng lưu ý, tỷ lệ nợ xấu chiếm hơn 4% tổng dư nợ, tăng 1,59% so với cuối năm 2019. Liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngân hàng thương mại đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 1.283 tỷ đồng/340 khách hàng; số dư nợ đã thực hiện miễn, giảm lãi là 10.720 tỷ đồng/8.318 khách hàng; doanh số cho vay lũy kế là 3.123 tỷ đồng/1.639 khách hàng.



Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng sẽ cung ứng đầy đủ tín dụng cho nền kinh tế nhưng không được phép hạ thấp các điều kiện, tiêu chuẩn cấp tín dụng, đảm bảo an toàn vốn, an toàn cho hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại đảm bảo tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm thiểu nợ xấu; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các mức lãi suất huy động, cho vay tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tích cực đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp thu mua hàng xuất khẩu.



SƠN CA