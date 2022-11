Lãnh đạo Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(GLO)- Chiều 8-11, lãnh đạo Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) tỉnh có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác phối hợp truyền thông năm 2022 và kế hoạch tuyên truyền năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: Trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, công tác Biên phòng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Thời gian qua, Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẻ tập trung tuyên truyền, phản ánh sinh động hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh; tuyên truyền về công tác tham mưu giúp chính quyền địa phương; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới… Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như cán bộ, người dân trên địa bàn biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng-cho rằng: Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các hoạt động của đơn vị cũng như nỗ lực giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, các cơ quan báo, đài địa phương đã phản ánh những điển hình tiên tiến trong lực lượng Biên phòng tỉnh, kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến trên địa bàn biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới tốt hơn, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai-cho rằng, cần sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền sâu đậm hơn về hoạt động của lực lượng Biên phòng tỉnh. Cùng với đó, đối với công tác đấu tranh với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, khi lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ cần thông tin sớm đến các cơ quan báo chí để thông tin kịp thời.

“Chúng ta cần chủ động xây dựng kế hoạch, bàn bạc, thảo luận về các chủ đề, chủ điểm trong công tác tuyên truyền vừa bám sát những hoạt động của các đơn vị vừa phản ánh sinh động đời sống của các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn biên giới; tránh tình trạng tuyên truyền tập trung ở một vài cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng cần nghiên cứu để hỗ trợ kinh phí cho Báo để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền"-Tổng Biên tập Báo Gia Lai nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (thứ 2 từ trái sang) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng quan điểm, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Đặng Huy Cường cũng mong muốn khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền, Phòng Chính trị cần chuyển dự thảo để các cơ quan báo chí góp ý, sau đó hoàn thiện và thực hiện các nội dung. Nếu được như vậy, chất lượng các tác phẩm báo chí viết về lực lượng Biên phòng tỉnh sẽ hay và hấp dẫn hơn.