Họp Ban tổ chức lễ công bố TP. Pleiku là đô thị loại I

(GLO)- Sáng 9-9, ông Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên Ban tổ chức về tiến độ chuẩn bị cho sự kiện này.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Theo kế hoạch, lễ công bố TP. Pleiku là đô thị loại I sẽ diễn ra vào ngày 25-9. Đến thời điểm này, UBND TP. Pleiku đã hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết lễ dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; kế hoạch chi tiết tổ chức lễ công bố; sơ đồ vị trí ngồi của đại biểu; tham mưu danh sách khách mời, giấy mời, chương trình buổi lễ; hoàn thành maket trang trí hội trường. Đồng thời, UBND TP. Pleiku đã phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh lồng ghép tuyên truyền chào mừng sự kiện thành phố trở thành đô thị loại I và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); treo băng rôn, cờ, trang trí các tuyến đường chính trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì thường xuyên công tác vệ sinh đường phố, thu gom rác thải đảm bảo đô thị sạch, đẹp; chỉ đạo các cơ quan, xã, phường huy động cán bộ, công chức và nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, địa điểm công cộng cũng như trang trí cổng chào các khu dân cư. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ công bố…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông nhấn mạnh: Lễ công bố là một trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Do đó, các sở, ngành cùng với UBND thành phố cần tính toán tuyên truyền kết hợp đảm bảo hài hòa. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố phối hợp tổ chức họp báo trước ngày 15-9; các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể của mình gửi về Ban tổ chức buổi lễ. Đặc biệt, Sở Y tế cần xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại lễ công bố; thực hiện phun thuốc khử trùng khu vực Hội trường 19-5 trước thời gian tổ chức lễ; bố trí lực lượng đo thân nhiệt đại biểu tham dự buổi lễ.

QUANG TẤN