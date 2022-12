Dàn diễn viên chính được trả cát-xê bao nhiêu khi quay Avatar 2?

Với kinh phí sản xuất phim ước tính là 350-460 triệu USD, cát-xê mà nhà sản xuất đưa ra cho dàn diễn viên chính Avatar 2 không hề nhỏ.

Cuối cùng thì bom tấn điện ảnh Avatar: The Way of Water (tựa Việt: Avatar: Dòng chảy của nước, hay Avatar 2) cũng đã chính thức ra mắt sau 13 năm dài đằng đẵng kể từ phần 1.

Mở rộng thế giới Pandora trong phần trước, đạo diễn James Cameron tiếp tục sử dụng dàn diễn viên cũ như Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang... Bên cạnh đó là những cái tên mới được thêm vào đội hình gồm Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement...

Sam Worthington vai Jack Sully trong Avatar 2. Ảnh: Don Arnold/Wireimage

Theo ABPLive, Sam Worthington - nam diễn viên vào vai Jake Sully trong phim - được trả thù lao khổng lồ lên đến 10 triệu USD. Không những vậy, tài tử sinh năm 1976 còn được hưởng thêm 5% lợi nhuận thu được từ tác phẩm này.

Zoe Saldana tiếp tục vào vai Neytiri, vợ của Jake, lúc này đã sinh cho anh 3 người con gồm 2 trai, 1 gái. Để tham gia Avatar 2, nữ diễn viên được trả mức thù lao là 8 triệu USD.

Stephen Lang trong vai đại tá Miles Quaritch, đã bị Neytiri giết chết trong cuộc chiến của RDA với Na'vi vào năm 2154. Ở phần 2, hắn được hồi sinh bằng cách tái tổ hợp trong hình hài một người Na'vi. Stephen Lang nhận được 2 triệu USD cho vai diễn.

Kate Winslet đóng nhân vật Ronal. Ảnh: Variety

Nữ diễn viên Kate Winslet vào vai Ronal, vợ của thủ lĩnh tộc Metkayina và đang mang thai. Cô là người có cát-xê cao thứ 3 của bộ phim với 6 triệu USD.

Sigourney Weaver hóa thân thành Kiri, được Jake và Neytiri nhận nuôi. Cô là con gái của thế thân người Na'vi của Tiến sĩ Grace Augustine (cũng do Sigourney Weaver thủ vai). Cát-xê lần này của nữ diễn viên là 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, ekip Avatar đã phải chi khoản tiền lớn là 10 triệu USD để Vin Diesel xuất hiện trong loạt phim. Tuy nhiên, có vẻ Vin Diesel sẽ góp mặt ở phần 3 vì trong suốt phần 2 cũng không có bóng dáng của nam diễn viên.

Vin Diesel không xuất hiện ở phần 2 của bộ phim như dự đoán. Ảnh: Getty Images

Ngày 28.12, Avatar 2 thành công đem về hơn 1 tỉ USD doanh thu trên toàn cầu sau 14 ngày công chiếu. Bộ phim của đạo diễn James Camaron trở thành dự án điện ảnh thứ 3 trong năm nay cán mốc 1 tỉ USD, sau Top Gun: Maverick (1,49 tỉ USD) và Jurassic World: Dominion (1 tỉ USD).

Tuy nhiên, theo tính toán của Time, Avatar 2 cần kiếm được hơn 1,49 tỉ USD để giành vị trí hàng đầu bảng doanh thu năm 2022 và khoảng từ 2,05 - 2,08 tỉ USD để hòa vốn.