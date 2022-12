Avatar 2 cán mốc 70 tỉ đồng ở Việt Nam, phá sâu kỷ lục doanh thu phần 1

Chỉ trong 2 ngày, siêu bom tấn “Avatar: Dòng chảy của nước” (Avatar 2) của đạo diễn James Cameron đạt được con số mà “Avatar 1” mất 3 tuần mới đạt được tại thị trường Việt Nam cách đây 13 năm.



Avatar 2 lập kỷ lục doanh thu ở Việt Nam. Ảnh: Galaxy

“Avatar: Dòng chảy của nước” chính thức ra rạp Việt Nam và toàn cầu từ ngày 16.12.2022. Tại Việt Nam, phim có những suất chiếu sớm chỉ với định dạng 3D từ 18h ngày 15.12.2022 – trước ngày chiếu chính thức một ngày. Chỉ sau 48 giờ mở bán vé sớm, bộ phim tạo nên “cơn sóng” trong hệ thống đặt vé tại các rạp trên 63 tỉnh, thành.

Tại Việt Nam, tính đến hết ngày công chiếu đầu tiên 16.12.2022, “Avatar: Dòng chảy của nước” đạt được 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) – cột mốc mà phần đầu tiên mất 3 tuần mới đạt được vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Và đến chiều tối 18.12.2022, phần hai đã đạt được gần 70 tỉ đồng.

Đồng thời, “Avatar: Dòng chảy của nước” cũng lập kỷ lục mới trong doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Tác phẩm của đạo diễn James Cameron là phim nước ngoài có doanh thu ba ngày đầu công chiếu cao nhất giai đoạn trong và hậu COVID-19 (tính từ năm 2020 đến 2022) và cao thứ 3 lịch sử phòng vé Việt (sau Bố già, Avengers: Endgame).



Hình ảnh trong phim. Ảnh: Galaxy

Từ lúc mở bán vé sớm, đại diện Galaxy Links - đơn vị phát hành tại Việt Nam - cho biết các buổi chiếu đều có tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% ở các rạp lớn, vượt trội so với nhiều bom tấn trước đó như “Avengers: Endgame” (2019) và “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022).

Phim tạo ra cơn sốt lớn trên khắp các rạp ở 63 tỉnh, thành. Dù thời lượng tới 192 phút và suất chiếu muộn nhất vào khoảng gần 0h sáng, khán giả vẫn xếp hàng dài chờ vào xem phim và ra khỏi rạp chiếu lúc 3h sáng hôm sau. Thậm chí, ngay cả hàng A nằm ngay sát màn hình tại nhiều rạp cũng kín khán giả.

Các suất chiếu ở định dạng 3D thường “cháy vé” rất nhanh và nhiều người cho biết phải chật vật để đặt vé trong những ngày này.



Khán giả Việt háo hức ra rạp xem Avatar 2 cuối tuần qua. Ảnh: Galaxy

Trên toàn cầu, “Avatar: Dòng chảy của nước” thu về 435 triệu USD sau ba ngày đầu, bao gồm 134 triệu USD từ Bắc Mỹ và 301 triệu USD ở thị trường quốc tế. Trở thành bộ phim có doanh thu mở màn toàn cầu lớn thứ ba giai đoạn trong và hậu COVID-19 (sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness với 442 triệu USD và Spider-Man: No Way Home với 600 triệu USD).

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, “Avatar: Dòng chảy của nước” tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully (Jake, Neytiri và hai con của họ) cùng những rắc rối theo sau, những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử, và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.

“Avatar: Dòng chảy của nước” có kinh phí sản xuất ước tính là 350-460 triệu USD và trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến nay, đạo diễn James Cameron đã ghi hình xong phần 3 và một phần của phần 4.

Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Zoe Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới. Minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở tập một nhưng trở lại với vai Kiri – con gái của Jake Sully và Neytiri - ở tập này.