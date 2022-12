Vì sao gặp nhiều tranh cãi nhưng Avatar 2 vẫn đạt doanh thu gần 1 tỉ USD?

Việc doanh thu "Avatar 2" sắp chạm mốc 1 tỉ USD là minh chứng cho thấy độ hot của tác phẩm trên toàn cầu.

Doanh thu phim "Avatar 2" sắp chạm mốc 1 tỉ USD. Ảnh: Galaxy

"Bom tấn" khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron "Avatar: The Way of Water" đã thống trị phòng vé trong dịp Giáng sinh. Ngay cả khi tại Mỹ hiện đang có một cơn bão lớn khiến nhiều người gặp khó khăn khi ra khỏi nhà, song "Avatar: The Way of Water" vẫn mang về những con số kha khá, kiếm được 56 triệu USD từ 4.202 rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần.

"Avatar: The Way of Water" đã thu về 855,4 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 5 trong năm 2022 chỉ sau 10 ngày ra rạp. Đến cuối năm nay, bộ phim bom tấn có kinh phí khoảng 400 triệu USD này đang đặt mục tiêu đạt mốc 1 tỉ USD.

Vì sao "Avatar 2" lại có sức hút đến thế?

Phần hai của bom tấn điện ảnh ăn khách nhất lịch sử

Một bộ phim hay hoặc dở phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan của người xem. Nhưng sức hấp dẫn của thương hiệu “Avatar” là điều đã được kiểm định qua thành công rực rỡ của phần một, ra rạp năm 2009. Đến nay, bộ phim vẫn giữ kỷ lục ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé thế giới.

Trong bài phỏng vấn với New York Times hồi tháng 9, James Cameron khẳng định bản phim năm 2009 vẫn còn đủ sức hấp dẫn để cạnh tranh các bom tấn ra rạp mới đây.

Một số hình ảnh trong phim. Ảnh: Galaxy

Dự án điện ảnh thai nghén suốt 13 năm

Danh hiệu “ông vua phòng vé” của Đạo diễn James Cameron không đến một cách tự nhiên. Ông liên tiếp có các dự án thành công tại phòng vé trong hơn 40 năm hoạt động.

Tuy nhiên, nếu tính về số lượng tác phẩm, nhà làm phim người Canada sở hữu không nhiều đứa con tinh thần so với các đồng nghiệp cùng thời như Steven Spielberg, Ridley Scott...

James Cameron bắt tay vào "Avatar 2" từ năm 2010, ngay sau khi phần 1 vươn lên trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại tại rạp.

Công nghệ hình ảnh đỉnh cao

Theo tạp chí Sightlinesmag, "Avatar 2" được ví như một tuyệt tác về công nghệ. Đạo diễn James Cameron tiếp tục sử dụng hàng loạt công nghệ cao như máy quay 3D dưới nước, AI, CGI (mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), HFR (khung hình tốc độ cao)... để mang đến trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới cho khán giả.

Đặc biệt, phần 2 được làm đặc biệt cho hệ thống rạp IMAX mang tới những trải nghiệm khác biệt về hình ảnh.

Sự kiện điện ảnh của thập kỷ

Giống các tác phẩm trước của James Cameron, "Avatar 2" không đơn thuần là một bộ phim. Nó giống như một sự kiện điện ảnh của toàn thế giới làm phim và những người hâm mộ môn nghệ thuật thứ 7.

Khi xem phim, mỗi đối tượng khán giả đều có những trải nghiệm riêng biệt, từ kịch bản, hình ảnh, âm nhạc cho đến các công nghệ tân tiến nhất của Hollywood.

Với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 350 - 460 triệu USD, "Avatar 2" trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Trải qua 13 năm, cộng đồng người hâm mộ của phim đã chờ đợi rất lâu để xem tiếp câu chuyện về anh chàng Jake Sully. Đặc biệt với thế hệ gen Y, nhiều người thưởng thức phần một khi còn là thanh niên, nay đã trở thành những ông bố, bà mẹ. Họ giờ đã có thể đưa cả gia đình riêng đi xem bộ phim gắn liền với thanh xuân của mình.