Trúc Anh tiết lộ về cảnh nóng trong 'Thiên thần hộ mệnh'

Nói về quá trình đóng cảnh nóng trong Thiên thần hộ mệnh, Trúc Anh thừa nhận ban đầu, cô háo hức nhưng sau đó lại thấy ngại vì nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ.



Quá trình đóng cảnh nóng là kỷ niệm đáng nhớ đối với Trúc Anh khi nhắc về 'Thiên thần hộ mệnh' - Ảnh: Chụp màn hình



Trở thành khách mời trong Hẹn cuối tuần, Trúc Anh tự nhận bản thân mình là người chân thành, thẳng thắn và hài hước. Cô tiết lộ bản thân bén duyên với diễn xuất từ năm 16 tuổi khi đóng TVC quảng cáo. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sở hữu cho mình nhiều dự án ấn tượng như Ê nhỏ lớp trưởng, Ngốc ơi tuổi 17, Mắt biếc, Thiên thần hộ mệnh. Cô gây bất ngờ khi tiết lộ nếu không là diễn viên thì sẽ là cô giáo. Người đẹp cho biết thêm: “Hiện tại, tôi rất yêu thích công việc diễn viên. Tôi mong muốn trong tương lai, nếu có khả năng thì sẽ lấn sân sang những lĩnh vực khác".





Nữ diễn viên thừa nhận từng áp lực trước thành công của vai diễn Hà Lan trong Mắt biếc - Ảnh: TL





Trải lòng về sự nghiệp diễn xuất của mình, Trúc Anh thừa nhận vai diễn Hà Lan trong Mắt biếc là một cái bóng lớn, khiến bản thân cô không tránh khỏi những áp lực. Đến khi hóa thân vào Mai Ly trong Thiên thần hộ mệnh, cô lo lắng vì không biết bản thân có vượt qua được thành công trước đó hay không. “Dĩ nhiên phần thể hiện của mình không hoàn hảo được, nhưng cũng rất nhiều người đánh giá rằng khi xem phim sau, họ không còn thấy Hà Lan nữa. Tôi nghĩ đó là điều mình gặt hái được khi tham gia dự án sau", diễn viên sinh năm 1998 nói.



Kể về kỷ niệm khi đóng Thiên thần hộ mệnh, Trúc Anh cho biết bản thân đóng nhiều phim và được kết hợp với nhiều bạn diễn nam. Tuy nhiên, đây là dự án cô có phân cảnh táo bạo với Samuel An. Nói về phân cảnh này, người đẹp cho hay: “Ban đầu, tôi cũng háo hức lắm. Tại vì tôi là diễn viên nên muốn chinh phục những cảnh quay chưa bao giờ làm. Nhưng lúc vô quay, tôi thấy ngại, thấy khớp và nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ. Anh An chắc phải kiên nhẫn, chịu khó với tôi. Chúng tôi là anh em thân thiết ngoài đời nhưng không có quan hệ yêu đương gì hết mà lại hôn nhau thì tôi rất ngại. Tôi biết là diễn viên mình phải vượt qua cái đó. Nhưng tôi nghĩ mình đã không làm nó mượt mà nên anh Samuel An phải chờ và chủ động rất nhiều”.





Người đẹp sinh năm 1998 hiện muốn tập trung cho công việc diễn xuất ở thời điểm hiện tại -Ảnh: TL



Trúc Anh tâm sự bản thân là diễn viên, cô muốn trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau. Người đẹp nói thêm từ trước đến giờ, mọi người thường quen với việc cô đảm nhận kiểu nhân vật sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Đó là lý do mà cô muốn thử sức với một dạng vai nghèo khổ, tàn tạ. “Tôi cũng muốn đóng vai có chút hài hước, tươi sáng. Vì tôi để ý từ trước đến giờ toàn đóng những nhân vật hơi bi”, "nàng thơ của Victor Vũ" cho hay. Đồng thời, Trúc Anh tâm sự thêm ở hiện tại, cô đang tập trung hết mình cho công việc diễn xuất. Bởi lẽ nữ diễn viên quan niệm đó là một con đường dài nên cần quyết tâm và dành nhiều thời gian cho các vai diễn.



Cũng trong cuộc trò chuyện, Trúc Anh thoải mái chia sẻ quan điểm của mình về lối sống tích cực. Diễn viên sinh năm 1998 thừa nhận cô sống thiên về gia đình. Đôi lúc, cô cảm thấy cô đơn khi lựa chọn nghề diễn xuất. “Dù bạn bè biết tôi lâu rồi nhưng có những cái mình không thể tâm sự được vì họ không làm chung ngành nghề với mình. Lúc đó, tôi sẽ tìm về gia đình. Tôi thấy mình may mắn khi có mẹ và gia đình luôn hỗ trợ tôi về mặt tinh thần", diễn viên Thiên thần hộ mệnh bộc bạch.



Đồng thời, Trúc Anh nói thêm diễn biến phức tạp của Covid-19 ảnh hưởng đến dự án Thiên thần hộ mệnh mà cô tham gia. “Dĩ nhiên sẽ có buồn, có hoang mang, hụt hẫng vì phim mới ra mà rạp đã đóng cửa. Nhưng sau đó, chúng tôi nghĩ tích cực rằng giai đoạn này sức khỏe nên được ưu tiên hàng đầu. Biết đâu khi mọi thứ yên bình rồi, dịch qua đi và khi rạp phim trở lại thì đó sẽ là lúc bùng nổ nhất, mà bùng nổ một cách an toàn", diễn viên sinh năm 1998 bày tỏ.

