Angelababy, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng và mỹ nhân Hoa ngữ đánh mất vị thế

Angelababy, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ngô Cẩn Ngôn đang dần đánh mất vị thế của mình trong showbiz khi xảy ra loạt ồn ào lẫn diễn xuất không tiến bộ.



Các mỹ nhân Hoa ngữ đang mất dần vị thế. Ảnh: Xinhua.



Phạm Băng Băng



Từng được ca ngợi là nữ hoàng giải trí với tần suất phủ sóng dày đặc trong, ngoài nước nhưng năm 2018, vì scandal trốn thuế phải nộp phạt lên đến 3.100 tỉ đồng, nữ diễn viên đã biến mọi công sức gây dựng trở thành "công dã tràng". Hàng loạt hợp đồng béo bở bị cắt, hình ảnh của Phạm Băng Băng cũng không được phát sóng trên truyền hình trong ít nhất 3 năm.





Phạm Băng Băng. Ảnh: Xinhua.



"Sai một ly đi một dặm" Phạm Băng Băng từ nữ hoàng giải trí đình đám trở thành nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất vì hành vi trốn thuế. Dù đã đưa ra lời xin lỗi, hứa nộp phạt trước hạn nhưng sự nghiệp của cô có nhiều nguy cơ "đóng băng" hơn bao giờ hết.



Angelababy



Thời gian qua. Angelababy trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.



Đặc biệt, sau vụ mâu thuẫn giữa người đẹp và ê-kíp Hurry Up Brothers 9, Angelababy bị nhân viên đài Chiết Giang chỉ trích gây xích mích nội bộ. Họ thậm chí còn công khai ý định loại nữ diễn viên ra khỏi chương trình.





Angelababy. Ảnh: Xinhua.





Từ ngày tuyên bố muốn tách rời sự nghiệp ra khỏi Huỳnh Hiểu Minh, sự phát triển của Angelababy không còn như trước. Hơn 1 năm qua, cô không được săn đón ở lĩnh vực phim ảnh như trước. Ngay cả thế mạnh của Angelababy là thời trang và sắc đẹp cũng yếu thế trông thấy so với dàn tiểu hoa còn lại.



Có thời điểm, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Angelababy đã giảm 90% cát sê của mình so với trước nhưng chẳng có đạo diễn nào mời cô. Đặc biệt, sau bộ phim "Thời đại lập nghiệp" do Hoàng Hiên và Angelababy đóng chính gặp thất bại về mặt rating khiến tên tuổi cô bị ảnh hưởng.



Ngô Cẩn Ngôn



Mùa hè năm 2018, "Diên Hi công lược" gây sốt. Dù vai nữ chính Ngụy Anh Lạc của cô còn vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng nhân vật này vẫn giúp Ngô Cẩn Ngôn một bước trở thành ngôi sao Hoa ngữ được săn đón.



Tuy nhiên, sau 3 năm, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ngụy Anh Lạc. Sina nhận xét "Diên Hi công lược" đã mở ra sự nghiệp tươi sáng cho mỹ nhân 9X, nhưng cô lại không biết cách trân trọng cơ hội, khiến độ nổi tiếng tụt dốc thời gian qua.



Hậu "Diên Hi công lược", Ngô Cẩn Ngôn liên tục xuất hiện trong các phim truyền hình như: Hạo Lan truyện, Em là đáp án của anh, Thanh xuân sáng thế kỷ, Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa nhưng chẳng để lại dấu ấn gì trong lòng khán giả.





Ngô Cẩn Ngôn. Ảnh: Xinhua.





Đầu năm 2021, Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh nhỏ với "Giữa thanh xuân", hợp tác với các minh tinh kỳ cựu như Ân Đào, Lưu Mẫn Đào và Tả Tiểu Thanh. Đáng tiếc, giữa các bạn diễn quá thực lực, cô lại có phần “chới với”.



Nhìn chung, sau "Diên Hi công lược", các phim mà Ngô Cẩn Ngôn tham gia đều không tạo được tiếng vang lớn.



Trịnh Sảng



Trịnh Sảng sinh năm 1991. Khi gia nhập làng giải trí, cô đã được đóng vai chính ngay từ bộ phim đầu tay “Cùng ngắm mưa sao băng” (Vườn sao băng bản Trung). Sau bộ phim, tên tuổi Trịnh Sảng trở nên nổi tiếng, trở thành “em gái quốc dân“ của hàng triệu khán giả.



Nhiều năm sau đó, Trịnh Sảng luôn là nghệ sĩ 9X nổi tiếng nhất giới giải trí Hoa ngữ dù chỉ có thêm tác phẩm “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” là được đánh giá thành công.



Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Trịnh Sảng đi kèm với tai tiếng. Cô từng vướng nhiều ồn ào liên quan đến đời tư, phát ngôn sốc, làm việc thiếu chuyên nghiệp...



Từng là “nữ thần” vạn người mê song ở tuổi 30, Trịnh Sảng lại là ngôi sao bị cấm vận sau hành vi lách luật nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con.





Trịnh Sảng. Ảnh: Xinhua.



Cuối tháng 1.2021, Trịnh Sảng bị Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) chính thức ban hành văn bản cấm sóng trên mọi phương diện sau hành vi vi phạm luật cấm của Trung Quốc về mang thai hộ, thái độ vô trách nhiệm, bỏ rơi con. Điều này khiến cho hình tượng cô gái thanh thuần, đáng yêu của Trịnh Sảng sụp đổ trước công chúng.

