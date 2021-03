Giải Quả cầu Vàng 2021 vinh danh phim của đạo diễn gốc Á

Với giải Phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Quả cầu Vàng 2021, bộ phim "Nomadland" của đạo diễn Chloé Zhao đang được xem là một ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm nay.



Nữ đạo diễn người gốc Trung Quốc Chloé Zhao. (Ảnh: Getty)





Giải Quả cầu Vàng 2021 là một cộc mốc đáng nhớ với đạo diễn người gốc Trung Quốc Chloé Zhao, khi cô đã "ẵm trọn" hai trong số giải thưởng quan trọng nhất, đó là giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất thể loại tâm lý với bộ phim "Nomadland", được chuyển thể từ cuốn sách "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century" của nhà văn Jessica Bruder.



Trong phim, diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar Frances McDormand vào vai một người phụ nữ lái xe tải, đi dọc miền Tây nước Mỹ sau khi quê nhà cô suy sụp vì khủng hoảng kinh tế. Chuyến đi phản ánh những hình ảnh chân thực, gai góc về nước Mỹ thời kỳ khó khăn.



Bộ phim nhận được rất nhiều bình luận tích cực trên các trang đánh giá phim ảnh như Rotten Tomatoes (94%) và Metacritic (93/100). Các nhà phê bình khen ngợi vai trò của đạo diễn kiêm biên kịch Chloé Zhao và diễn viên chính Frances McDormand. Trang Indiewire dùng từ "phép màu" để miêu tả về sự kết hợp của cả hai nhân vật này. Trong khi đó, trang Entertainment Weekly nhận xét McDormand không chỉ nhập vai mà còn đem vào nhiều sự sáng tạo vào nhân vật Fern trong phim, khi kết hợp giữa kịch bản của Zhao và cá tính của cô.



Chiến thắng của Zhao được coi là bước ngoặt của giải Quả cầu Vàng thường niên khi cô là người phụ nữ đầu tiên chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất này kể từ năm 1984 - thời điểm Barbra Streisand đoạt giải với bộ phim Yentl.



Ngoài ra, Zhao cũng là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên được đề cử cho hạng mục này. Zhao chia sẻ: "Lý do khiến tôi yêu thích làm phim và kể chuyện, đó là điều ấy cho chúng ta cơ hội để cười và khóc cìng nhau, để học hỏi lẫn nhau và có nhiều lòng trắc ẩn với nhau hơn".



Hiện "Nomadland" được xem là ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2021. Trước đó phim từng đoạt giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice (Italy) tháng 9/2020.



Trong khi đó, nữ diễn viên Anya Taylor-Joy đã đoạt giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với vai chính trong "The Queen's Gambit". Cô vượt qua các đàn chị như Cate Blanchett, Nicole Kidman và hai tên tuổi đột phá trong năm qua là Shira Haas, Daisy Edgar-Jones.



Tại hạng mục Phim điện ảnh thể loại hài, nhạc kịch của Quả cầu Vàng 2021, bộ phim "Borat Subsequent Moviefilm" đã đánh bại bom tấn "Hamilton" của hãng phim Disney. Sacha Baron Cohen sau đó cũng đã chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên chính phim điện ảnh dòng phim hài, âm nhạc".



Trong khi đó, "Báo đen" Chadwick Boseman, người vừa qua đời cách đây không lâu, đã thắng giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, thể loại tâm lý với diễn xuất trong "Ma Rainey’s Black Bottom".



Trong phim, Boseman vào vai Levee, một nghệ sỹ kèn chơi trong một ban nhạc blues nhưng khao khát có sự nghiệp riêng nổi tiếng. Cuối phim, những bế tắc trong công việc khiến nhân vật đâm chết bạn của mình vì một mâu thuẫn nhỏ.



Phim lên án nạn phân biệt chủng tộc những năm 1920, khi các nghệ sỹ da màu phải chịu nhiều bất công dù luôn nỗ lực. Bộ phim được chiếu sau khi Boseman qua đời vì bệnh ung thư nên vợ anh là cô Simone Ledward Boseman thay mặt chồng nhận giải thưởng danh giá này.



Trong khi đó, nữ diễn viên kỳ cựu Jodie Foster đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của phim điện ảnh với vai diễn trong "The Mauritanian". Bộ phim được thực hiện dựa trên hồi ký "Guantanamo Diary" xuất bản năm 2015, kể về một người đàn ông bị giam ở trại giam Vịnh Guantanamo (Cuba) trong 14 năm.



Năm nay, giải thưởng vinh danh những cá nhân có thành tựu trong ngành giải trí này này được trao cho diễn viên gạo cội Jane Fonda. Nói về những cống hiến của Jane Fonda trong sự nghiệp, Ban tổ chức Quả cầu Vàng 2021 nhấn mạnh: "Suốt hơn 5 thập kỷ qua, bà đã sử dụng phim ảnh để làm nền tảng để đấu tranh cho những vấn đề quan trọng trong xã hội. Tài năng không thể phủ nhận giúp Fonda được công nhận ở mức cao nhất. Trong khi sự nghiệp có nhiều ngã rẽ, sự tận tụy với các hoạt động xã hội của Fonda vẫn vẹn nguyên, chưa từng giảm sút".





Chadwick Boseman đạt giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp sau khi qua đời. (Ảnh: Netflix)



Trong khi đó, nhà biên kịch huyền thoại Norman Lear được nhận giải Carol Burnett - vinh danh những cá nhân có cống hiến cho ngành truyền hình Mỹ. Qua livestream, Norman Lear đã gửi lời cảm ơn tới gia đình và đồng nghiệp vì đã đồng hành cùng ông suốt 70 năm qua.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)