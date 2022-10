Gia Lai: Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ III sẽ khai mạc vào 28-10

(GLO)- Theo kế hoạch, Giải Bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2022 sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tại TP. Pleiku từ ngày 28 đến 30-10, trong đó lễ khai mạc diễn ra vào sáng 28-10.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong năm học 2022-2023 và có đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao. Riêng học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận động viên của tỉnh, thành phố, quốc gia; học sinh đã đạt đẳng cấp vận động viên bơi cấp 1 trở lên; đã đoạt huy chương vàng, bạc và đồng tại các giải bơi trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia do Tổng cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức; đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và học sinh có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh không được tham gia giải đấu.

Các vận động viên tranh tài tại Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ II năm 2020. Ảnh: Mộc Trà

Tại giải đấu, vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 32 nội dung cá nhân nam/nữ. Cụ thể, khối tiểu học có bơi tự do 25 m, 50 m và bơi ếch 25 m, 50 m; khối THCS bơi tự do 50 m, 100 m và bơi ếch 50 m, 100 m các lớp 6, 7, 8, 9; khối THPT bơi tự do 50 m, 100 m, 200 m và bơi ếch 50 m, 100 m. Theo đó, mỗi phòng GD-ĐT, mỗi trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở GD-ĐT được đăng ký tối đa 2 vận động viên tham gia thi đấu ở mỗi nội dung thi; mỗi VĐV chỉ được thi tối đa 2 nội dung. Các đơn vị bắt đầu nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 20-10.

Giải Bơi nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn ngành; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng về phòng tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh; hình thành thói quen, kỹ năng an toàn phòng-chống đuối nước và bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước. Đây cũng là cơ sở để Ban tổ chức tuyển chọn ra các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển tham gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

MỘC TRÀ