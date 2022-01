Campuchia luôn ghi nhớ công lao của quân tình nguyện Việt Nam

Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campchia luôn ghi nhớ công lao to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đổ xương máu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.





Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh đứng dọc hai bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước. (Ảnh: TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 7/1, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2022), Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã phát đi thông điệp nêu rõ: "Ngày 7/1/2022 là ngày kỷ niệm 43 năm chiến thắng lịch sử của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, kịp thời cứu dân tộc hồi sinh, kết thúc thời kỳ đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và phát triển xã hội của Campuchia".



Thông điệp nhấn mạnh sau chiến thắng lịch sử đó, CPP, Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia và chính quyền nhân dân đã tập hợp sức mạnh toàn dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khó để bảo vệ, khôi phục và xây dựng lại đất nước từ con số 0.



Thành công trong việc thực hiện những nhiệm vụ chiến lược này đã tạo cơ sở cho việc tìm kiếm hòa bình, hòa hợp dân tộc, tiếp tục khôi phục và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực để đạt được sự tiến bộ đến ngày nay.



Ngày 7/1/1979 được nhân dân Campuchia tôn vinh là “sinh nhật lần thứ 2 của mình,” nếu không có chiến thắng 7/1, người dân Campuchia không thể có cuộc sống đến ngày nay.



Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Chúng ta kỷ niệm sự kiện lịch sử này với tinh thần luôn ghi sâu tội ác tày trời của chế độ diệt chủng Pol Pot gây ra với Tổ quốc và nhân dân Campuchia, cũng như luôn ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ, chiến sỹ Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đổ xương máu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chúng quay trở lại".



Thông điệp nhấn mạnh năm 2020-2021 vừa qua, dịch COVID-19 đã tác động nặng nề lên đời sống xã hội Campuchia. Đối mặt với hoàn cảnh này, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đề ra nhiều kế hoạch chiến lược và biện pháp mang tính thực tiễn để ngăn chặn dịch bệnh, bao gồm cả biện pháp hành chính, y tế, an ninh, kinh tế và xã hội, đặc biệt là chiến dịch tiêm vaccine toàn quốc để bảo đảm tính mạng nhân dân, giữ gìn ổn định xã hội, duy trì cân bằng kinh tế và đời sống với sự tham gia nhiệt tình của người dân.



Đến cuối năm 2021, Campuchia đã giảm số ca mắc COVID-19 xuống mức thấp, đồng thời tạo được miễn dịch cộng đồng, qua đó cho phép Chính phủ tuyên bố mở cửa lại đất nước trên mọi lĩnh vực trong trạng thái bình thường mới từ ngày 1/11/2021.



Đến nay, tình hình ngày càng tốt lên, phản ánh thắng lợi của Campuchia trong việc ngăn ngừa dịch COVID-19, đồng thời đưa đến những dự đoán tích cực về khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2022.



Cũng trong dịp này, báo chí và các cơ cơ quan truyền thông Campuchia đồng loạt đưa nhiều tin bài về dịp kỷ niệm 43 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2022).



Báo Khmer Times nêu rõ 43 năm trước, quân tình nguyện Việt Nam cùng các chiến sỹ lực lượng kháng chiến Campuchia, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia (KUFNS) đã mở cuộc tổng tấn công lật đổ chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, khởi đầu giai đoạn hòa bình cho đất nước bị chiến tranh tàn phá suốt nhiều năm.



Ngày Chiến thắng được kỷ niệm hằng năm tại đất nước Chùa tháp, tưởng niệm 1,7 triệu người dân chết vì bị hành quyết, chết đói, lao động khổ sai và dịch bệnh trong chế độ diệt chủng.



Vì lý do giảm nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, CPP tổ chức kỷ niệm 43 năm chiến thắng với quy mô nhỏ trên cả nước.



Thủ tướng Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch CPP, trước đó đã thông báo hủy lễ tổ chức đông người.



Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin các nhà lãnh đạo Campuchia gồm Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Thượng viện Samdech Heng Samrin gửi lời chúc mừng trên trang Facebook cá nhân nhân dịp kỷ niệm 43 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.



Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định trong thời gian qua, Vương quốc Campuchia đã lấy lại được uy tín của đất nước trên trường quốc tế và đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Theo Trần Long (TTXVN/Vietnam+)