Bắt giữ đối tượng cho vay tiền, yêu cầu thế chấp bằng "clip nóng"

(GLO)- Công an tỉnh Đak Lak đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Bùi Thanh Nguyên (SN 2001, trú tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5-2022, do cần tiền tiêu xài nên một cháu gái (SN 2008 ở huyện Krông Búk) đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của Nguyên. Lúc này, Nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh, video khỏa thân và video quan hệ tình dục với người khác giới. Sau đó, cháu gái đã gửi cho Nguyên 3 đoạn clip và 1 ảnh “nóng” để thế chấp vay tổng số tiền 45 triệu đồng (lãi suất hai bên tự thỏa thuận).

Những ngày đầu, cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ, nhưng đến ngày 18-5, thì cháu gái mất khả năng trả nợ nên Nguyên đã phát tán hình ảnh, clip “nóng” lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của con nợ để uy hiếp. Vì lo sợ nên cháu gái vay mượn được một ít tiền trả cho Nguyên và được Nguyên thu hồi, gỡ bỏ những hình ảnh, clip đã phát tán.

Công an tỉnh Đak Lak đọc lệnh bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Nguyên. Ảnh: Báo Đak Lak

Sau khi biết chuyện, mẹ của cháu gái đã liên hệ với Nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con. Lúc này, Nguyên thông báo số tiền còn nợ là 55 triệu đồng và yêu cầu nếu trả hết thì Nguyên sẽ không phát tán hình ảnh, clip lên mạng nữa. Trước sự đe dọa của Nguyên và lo sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển của con mình nên người mẹ đã đồng ý. Tuy nhiên, vì mẹ cháu gái không đủ tiền trả hết một lúc nên Nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả 10 triệu đồng. Trong lúc Nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận 10 triệu đồng của tháng đầu tiên thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đak Lak bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận, ngoài cháu gái trên, đối tượng còn cho 3 người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”. Tuy nhiên, đến nay những người này vẫn trả nợ như cam kết nên chưa bị phát tán lên mạng xã hội. Khám xét nơi ở của Nguyên, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Thượng tá Phan Thanh Cường-Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đak Lak, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra tại địa phương được lực lượng Công an phát hiện và đấu tranh xử lý. Công an khuyến cáo, người dân khi cần vay tiền làm kinh tế, tiêu dùng cá nhân nên đến ngân hàng hay tổ chức tín dụng Nhà nước cho phép, không vay mượn theo hình thức thế chấp bằng clip, hình ảnh như trường hợp trên nhằm tránh hệ lụy xấu xảy ra.

Hiện, Công an tỉnh Đak Lak đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Thanh Nguyên về hành vi cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định.