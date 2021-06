Lâm Đồng: Xác định được nhóm phá rừng thông 3 lá gần đèo Prenn

Cơ quan chức năng xác định nhóm phá rừng thông 3 lá gần đèo Prenn, tại Tiểu khu (TK) 267C do Thái Văn Trường (ngụ TP. Đà Lạt) cầm đầu.



Nhóm phá rừng thông 3 lá tại hiện trường gần đèo Prenn. ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 23.6, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được nhóm phá rừng thông gần đèo Prenn tại TK 267C (thuộc địa bàn xã Hiệp An, H.Đức Trọng) do Thái Văn Trường (34 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cầm đầu và đã đưa các nghi can đến TK267C thực nghiệm hiện trường.



Thái Văn Trường tại cơ quan Công an. ẢNH: C.T.V.

Sau khi báo chí phản ánh vụ 18 cây thông 3 lá gần chân đèo Prenn, tại TK 267C, thuộc địa bàn xã Hiệp An (Đức Trọng), lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, bị cưa hạ trái phép để chiếm đất sản xuất, UBND H.Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm.

Các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế (Công an H.Đức Trọng) đã truy tìm được nhóm 5 người phá rừng thông nói trên do Thái Văn Trường cầm đầu. 5 người tham gia nhóm phá rừng thông gồm Hồ Minh Tú (36 tuổi), Cil Ha Thức (23 tuổi), K' Thịnh (21 tuổi), Cil Ha Phi (30 tuổi) và Lơ Mu Ha Thiên (23 tuổi, cùng trú thôn K'Rèn, xã Hiệp An, H.Đức Trọng).



Nhiều cây thông 3 lá bị cưa hạ trái phép nằm ngổn ngang. ẢNH: LÂM VIÊN

Trường khai nhận, trước đó có mua đất bằng giấy tờ tay của một người đàn ông tên Vinh. Do trên đất còn một số cây thông nên Trường thuê 4 thanh niên ở thôn K’Rèn dùng cưa máy để hạ các cây thông. Còn Tú là bạn của Trường, đóng vai trò giúp sức.

Trường có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, còn Tú có tiền sự về tội cố ý gây thương tích.



Khu vực rừng thông 3 lá bị cưa hạ trái phép gần đèo Prenn, TP. Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN

Công an H.Đức Trọng đưa nhóm phá rừng thông đến TK 267C để thực nghiệm hiện trường và xác định tổng lâm sản bị thiệt hại trong vụ cưa hạ trái phép 18 cây thông 3 lá để có cơ sở xử lý. Sau khi chặt phá thông trái phép, nhóm của Trường trồng nhiều cây trồng khác với mục đích chiếm đất sản xuất.

Hiện vụ phá rừng, cưa hạ 18 cây thông 3 lá đang được các cơ quan chức năng H.Đức Trọng phối hợp điều tra mở rộng.

Theo Lâm Viên (TNO)