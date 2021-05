Lâm Đồng: Thành lập Phòng an ninh mạng thuộc Công an tỉnh

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.



Lễ công bố thành lập Phòng PA05, Công an Lâm Đồng. Ảnh: LÂM VIÊN

Sáng 7.5, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), thuộc Công an tỉnh.



Trao quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Phòng PA05, Công an Lâm Đồng. ẢNH: LÂM VIÊN

Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng có 3 đội. Trung tá Vũ Hoàng Anh, nguyên Trưởng công an H. Đam Rông (Lâm Đồng) được đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm làm Trưởng Phòng PA05 Công an Lâm Đồng.

Trong buổi lễ còn công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động các cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại phòng PA05.

Việc thành lập Phòng PA05 góp phần tăng cường công tác an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Minh Tiến yêu cầu Phòng PA05 nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay công việc để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng phải chủ động phối hợp các đơn vị, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng.

Triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin, tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh cũng như với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, sớm ban hành quy chế phối hợp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong phòng chống tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao.

