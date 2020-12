Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên rơi xuống hồ sau gần 2 ngày

Theo Công an huyện Di Linh, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ địa phương tìm thấy thi thể anh Hồ Duy Tân, ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, do bị trượt chân rơi xuống hồ chứa nước tưới càphê.

Ngày 13/12, Công an huyện Di Linh cho biết sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể của anh Hồ Duy Tân, 28 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào chiều 12/12, anh Tân bị trượt chân rơi xuống hồ chứa nước tưới càphê tại thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 14 giờ ngày 12/12, anh Hồ Duy Tân đang nối ống nước tại một trang trại sản xuất nông nghiệp thuộc địa bàn thôn 9, xã Hòa Trung, trượt chân rơi xuống hồ chứa nước tưới càphê. Do không biết bơi, nước hồ lại sâu nên sau thời gian chới với giữa hồ, anh Tân bị chìm, mất tích trước sự bất lực của một số người có mặt.

Anh Tân từ xã Lộc An lên xã Hòa Trung làm thuê cho trang trại sản xuất nông nghiệp này từ nhiều tháng nay.

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Trung, sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động các lực lượng công an, dân quân phối hợp cùng Công an huyện Di Linh triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Tuy nhiên, do hồ này rộng và sâu, dưới đáy có nhiều hố sâu lồi lõm nên đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Theo Công an huyện Di Linh, đến ngày 13/12, thi thể anh Tân đã được tìm thấy giữa lòng hồ này. Sau đó, cơ quan chức năng huyện Di Linh đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể anh Tân cho gia đình lo hậu sự.

