Làm rõ 2 đối tượng trộm cắp 10 con bò của người dân huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro cho biết đã phối hợp với Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp 10 con bò của người dân xã Yang Trung gồm: Nguyễn Thanh Vinh (SN 1986, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) và Lương Văn Kết (SN 1996, trú tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak).

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, vào đầu tháng 9-2022, ông Đinh Văn Dí (trú tại làng Hle Hlang, xã Yang Trung) đến Công an huyện Kông Chro trình báo về việc bị kẻ gian trộm 5 con bò của gia đình khi đang cột ở khu vực nghĩa địa của làng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Trong khi đang xác minh vụ việc, Công an huyện Kông Chro tiếp tục nhận được tin báo ở gần vị trí ông Dí thường cột bò còn có hộ ông Đinh Văn Dên (trú tại làng Hle Hlang) bị mất 2 con bò và ông Đinh Anguen (trú tại thị trấn Kông Chro) bị mất 3 con bò.

Hai đối tượng Vinh (bìa trái) và Kết gây ra hàng loạt vụ trộm bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Ảnh: Công an huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Trước sự việc nghiêm trọng trên, lãnh đạo Công an huyện Kông Chro đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Công an các huyện, tỉnh lân cận để điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-12, Công an huyện Kông Chro xác định Vinh và Kết là hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên và hiện đang có mặt tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên nên đã phối hợp cung cấp thông tin để Công an huyện Sơn Hòa tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng xe ô tô tải BKS 77H-030.88 đi khắp các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai để tìm sơ hở của người dân nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.



Ngoài vụ trộm 10 con bò tại xã Yang Trung, trong tháng 11-2022, các đối tượng còn gây ra 3 vụ trộm khác tại tỉnh Phú Yên và Gia Lai với tổng số bò đã trộm được là 54 con. Tất cả số bò trên được các đối tượng dùng xe ô tô chở đi tiêu thụ tại tỉnh Bình Định.

Hiện vụ việc đang được Công an các tỉnh tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng.

LÊ ANH