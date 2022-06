Quảng Nam: Dùng clip nhạy cảm đe dọa để cưỡng đoạt tài sản, 'Thúy Kiều' sa lưới

Nam thanh niên 18 tuổi ở Quảng Nam sử dụng tài khoản Facebook 'Thúy Kiều' dụ nạn nhân quay clip nhạy cảm rồi dùng chính những clip này để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.





Chiều 8.6, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên đang thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh Tuấn (18 tuổi, ở xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi sử dụng clip nhạy cảm để “cưỡng đoạt tài sản” qua mạng internet.



Trước đó, ngày 23.5, em N.V.N. (ở H.Duy Xuyên) có nhắn tin qua lại với tài khoản Facebook tên “Thúy Kiều”. Sau một thời gian nói chuyện qua mạng, "Thúy Kiều" dụ dỗ em N. quay clip nhạy cảm.



Sau đó, tài khoản Facebook “Thúy Kiều” dọa tung những clip nhạy cảm này lên mạng internet để tống tiền em N.



Nghi phạm Lê Anh Tuấn. Ảnh: C.X.



Trong thời gian từ ngày 23 - 29.5, em N. đã chuyển tổng số tiền 1.150.000 đồng vào tài khoản mà "Thúy Kiều" yêu cầu nhưng "Thúy Kiều” vẫn không ngừng tống tiền nên em N. đến Công an H.Duy Xuyên để trình báo.



Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp và nạn nhân N. thuộc diện người chưa thành niên, có dấu hiệu bị khủng hoảng tâm lý nên Công an H.Duy Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” để điều tra.



Qua thời gian truy xét, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên xác định người dùng tài khoản Facebook "Thúy Kiều" là Lê Anh Tuấn nên đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn.



Tại CQĐT, Lê Anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận từ năm 2020 đến nay, với thủ đoạn như trên, Tuấn đã cưỡng đoạt, tống tiền của gần 20 nam thanh niên trú Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và TP.Hà Nội với số tiền chiếm đoạt khoảng 40.000.000 đồng.



Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ dùng clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản.



Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)