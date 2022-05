Cả đêm mật phục bắt xe tải chở gỗ lậu

Sau nhiều giờ mật phục, lực lượng Công an huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã "đón lõng", bắt xe tải chở gỗ lậu đang trên đường đi tiêu thụ.





Sáng 19-5, Công an huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vừa bắt quả tang một xe tải đang chở gỗ không rõ nguồn gốc, trên đường di chuyển trên Quốc lộ 24B, từ miền núi xuống đồng bằng tiêu thụ.





Xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an Sơn Hà





Theo đó, rạng sáng 19-5, Công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo có một xe tải chở gỗ lậu đang trên Quốc lộ 24B về đồng bằng tiêu thụ. Ngay trong đêm, một tổ công tác gồm Công an huyện Sơn Hà phối hợp với công an xã Sơn Thành và Công an thị trấn Di Lăng được lệnh mật phục trên Quốc lộ 24B.



Đến 3 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện xe tải mang biển số 92C-060.99 có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe. Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế xe tải 92C-060.99 vội mở cửa tháo chạy nhưng lập tức bị khống chế.



Số gỗ không rõ nguồn gốc chở trên xe. Ảnh: Công an Sơn Hà



Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện phía thùng xe chở 25 khúc gỗ dạng phách, chưa xác định được chủng loại và khối lượng. Qua làm việc, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan.



Tổ tuần tra đã lập biên bản, đưa xe cùng số gỗ về trụ sở Công an huyện Sơn Hà để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo T.Trực (NLĐO)