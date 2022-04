Đắk Lắk: Ô tô để qua đêm trước nhà, sáng ra mất cả 4 bánh xe

Ô tô của người dân đậu trước nhà qua đêm, sáng ra 4 bánh xe bị 'bốc hơi'. Nghi phạm là người đàn ông làm việc tại một gara ô tô.

Liên quan vụ mất trộm 4 bánh ô tô khi đậu xe qua đêm trên địa bàn, ngày 27.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ Phạm Bạch Hổ (37 tuổi, trú P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, một người dân ở đường Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột trình báo cơ quan công an về việc để xe ô tô trên vỉa hè trước nhà trong đêm 17.4, nhưng đến sáng 18.4 thì phát hiện kẻ trộm tháo mất 4 bánh xe.



Nghi phạm Hổ (thứ 3 từ trái sang) bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra. Do tại hiện trường không có dấu vết gây án, nhà dân xung quanh không lắp đặt camera an ninh nên việc nhận diện, xác minh nghi phạm gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, 7 ngày sau khi vụ trộm xảy ra, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Phạm Bạch Hổ.

Tại cơ quan công an, Hổ khai nhận đang làm thuê cho một gara ô tô ở P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột. Khoảng 1 giờ ngày 18.4, Hổ mang theo một thanh sắt dụng cụ tháo ốc bánh xe, điều khiển xe máy đi dò la tìm "hàng".



Chiếc xe bị Hổ tháo trộm 4 bánh. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi phát hiện xe ô tô hiệu Mazda 3 để trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, Hổ dùng dụng cụ tháo lỏng các con ốc ở 4 bánh xe, rồi về gara điều khiển xe ô tô quay lại.

Sau đó, Hổ dùng kích nâng hai bên xe Mazda 3, rồi dùng khoảng 30 viên gạch đem theo kê vào và tháo lấy 4 chiếc bánh xe đưa về nhà cất giấu, chờ tiêu thụ.

Theo Công an TP.Buôn Ma Thuột, đây là vụ trộm bánh xe ô tô đầu tiên xảy ra trên địa bàn.