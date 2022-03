An Khê: Phát hiện bãi tập kết hơn 1.000 m3 cát trái phép

(GLO)- Ngày 29-3, Công an thị xã An Khê cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép đến Công an tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp liên quan.





Hiện trường bãi tập kết cát trái phép. Ảnh Công an thị xã An Khê

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-3, trong quá trình tuần tra tại tuyến đường liên xã thuộc thôn An Thạch (xã Xuân An, thị xã An Khê), Công an thị xã An Khê phát hiện 2 xe ô tô BKS 81C-101.81 và 81C-160.44 do tài xế Đ.V.A. và T.A.T. (cùng trú tại thị xã An Khê) điều khiển chở 18 m3 cát không hóa đơn, chứng từ.



2 tài xế khai nhận số cát trên được vận chuyển từ thửa đất của ông Trần Đình Thông (SN 1981, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) tại thôn An Thạch (xã Xuân An) đến bán tại công trình xây dựng trên địa bàn xã Cửu An (thị xã An Khê). Từ lời khai của 2 tài xế, Công an thị xã An Khê đã kiểm tra thửa đất của ông Thông và phát hiện bãi tập kết cát với tổng khối lượng hơn 1.000 m3 và 1 máy bơm đang hút cát dưới lòng suối Nước Bon lên ô tô BKS 81C-177.08. Làm việc với cơ quan Công an, ông Thông khai nhận không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. Hiện Công an thị xã An Khê đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH