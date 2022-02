Diễn biến nóng vụ trùm giang hồ Quân "xa lộ" bị giết

Do mâu thuẫn trong việc mua bán nhà nên một vụ hỗn chiến xảy ra khiến ông trùm giang hồ Quân "xa lộ" bị chém chết.





Ngày 9-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố thêm 3 bị can Lý Văn Tư (SN 1978, quê Tây Ninh) về tội "Giết người", Phạm Nhật Nam (SN 1997) và Lê Tuấn Vũ (SN 1994, quê Tây Binh) về tội "Che giấu tội phạm".



Trước đó, Công an TP HCM đã đề nghị truy tố Võ Thùy Linh (SN 1990), Hồ Thanh Phương (SN 1986) cùng 10 bị can khác về tội "Giết người". Nhóm các bị can này có liên quan đến cái chết của ông "trùm" Mai Văn Quân (SN 1966, biệt danh Quân "xa lộ").



Theo kết luận điều tra, năm 2017, Trần Ngọc Thủy (SN 1984) ký hợp đồng mua bán căn nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP HCM) cho Lê Công Tuấn Anh (SN 1991) với giá 100 tỉ đồng.





Hợp đồng thể hiện bên mua đưa trước 35 tỉ đồng và chuyển số còn lại khi bên bán bàn giao giấy tờ. Đến năm 2019, bà Thủy "lật kèo", không làm theo thỏa thuận nên ông Tuấn Anh giao cho Võ Thùy Linh (vừa từ Úc trở về) đứng ra giải quyết.



Ngày 4-11-2019, Linh đến nhà bà Thủy đòi lại tiền cọc thì gặp ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy). Tại đây, lời qua tiếng lại nên ông Trung đuổi Linh về.



Hậm hực vì không đòi được tiền cọc và bị đuổi về, Linh đã gọi cho Hồ Thanh Phương cùng nhiều người khác ra quán cà phê bàn bạc việc lấy lại tiền cọc.



Cùng lúc, Quân "xa lộ" đến nhà ông Trung chơi và ông này kể lại chuyện Linh đến đòi tiền cọc. Sau đó, ông Trung cùng Quân "xa lộ" ra một quán nhậu ở quận Thủ Đức uống bia. Lúc này, nhóm Linh cũng ăn nhậu ở đây.



Khi tính tiền ra về, Quân "xa lộ" đã dùng gậy đập bể kính ôtô của Linh để dằn mặt và nhắn tin với nội dung "mai tao lên kiếm mày". Sau khi đập xe Linh, nhóm Quân "xa lộ" đi hát karaoke.



Nhận được tin nhắn, Linh hẹn đến quán karaoke giải quyết ngay lập tức. Quân "xa lộ" cầm gậy sắt một mình đứng trước quán karaoke chờ nhóm đối thủ đến. Vừa thấy Quân, nhóm Phương (khoảng 20 người) xông đến chém liên tiếp khiến Quân gục tại chỗ.



Sau khi gây án, Linh thuê nhiều ôtô chở băng nhóm ra Vũng Tàu thuê biệt thự ăn nhậu. Sáng hôm sau, băng này ra Phan Thiết chơi rồi chia nhau bỏ trốn. Khi nghe tin Quân tử vong, nhóm này ra công an đầu thú. Riêng Linh và Phương bị các trinh sát công an bắt giữ sau đó.



Vụ án xảy ra và cơ quan công an vào cuộc, Lý Văn Tư đã nhanh chân tẩu thoát và bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan công an, Lý Văn Tư khai bà Lê Thị Tuyết và Lê Công Tuấn Anh nhờ Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư đến gặp bà Thủy (chủ nhà đang tranh chấp) và ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy) để giải quyết, yêu cầu gỡ các bài đăng trên mạng xã hội . Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà bà Thủy chơi, nghe kể lại sự việc. Sau đó, giữa Quân và nhóm của Linh xảy ra mẫu thuẫn và hẹn gặp nhau giải quyết. Đêm 4-11-2019, ông Mai Văn Quân bị chém chết.



Lý Văn Tư khai là tài xế của bà Lê Thị Tuyết và quen biết với Linh thông qua bà Tuyết. Vào năm 2017, bà Tuyết chỉ đạo Lê Công Tuấn Anh mua căn nhà của ông Trung giá 100 tỉ. Do mâu thuẫn nên ông Trung đăng lên mạng xã hội nói bà Tuyết lừa đảo.



Sau khi ông Mai Văn Quân bị chém chết, Lý Văn Tư gọi cho bà Tuyết nói có tham gia vụ việc. Bà Tuyết nói Tư bỏ trốn để bà lo cho thoát tội. Trong thời gian Tư bỏ trốn, Tư đã gặp nhiều người thân của bà Tuyết nhận hơn 120 triệu đồng.

