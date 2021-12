"Nhóm bác sĩ đi bán thuốc điều trị Covid-19 tại nhà" giở trò lừa đảo

Công an TP Bến Tre cảnh báo một nhóm người giả danh bác sĩ đến tận nhà người dân đang điều trị Covid-19 để lừa đảo, trục lợi.





Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre vừa ban hành bản tin tuyên truyền nhanh, thông tin về việc nhóm đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để bán thuốc điều trị với giá rất cao.



Công an phát đi cảnh báo nhóm giả danh bác sĩ bán thuốc dỏm



Theo Công an TP Bến Tre, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người tự xưng là "nhóm bác sĩ đi bán thuốc điều trị Covid-19 tại nhà", đến nhà dân tuyên truyền là nhà nước không đủ thuốc điều trị Covid-19 nên người dân nên mua thuốc điều trị để dự phòng cho mình.



Nhóm này rao bán một liệu trình điều trị Covid-19 với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm người này còn bán thuốc điều trị Covid-19 với giá 1 viên là 90.000 đồng. Trong khi đó, loại thuốc cùng chủng loại mà các đối tượng cho là thuốc điều trị Covid-19 bán lẻ tại nhà thuốc chỉ 5.000 đồng/viên.



Theo Công an tỉnh Bến Tre, những bác sĩ giả này tiếp cận các gia đình có người mắc Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà và những hộ lân cận để gạ gẫm bán thuốc.



Công an đề nghị người dân phát hiện nhóm đối tượng này thông báo cho công an địa phương gần nhất xử lý.

Theo M. SƠN (NLĐO)