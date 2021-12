Bình Định: Bắt giữ nghi phạm giữa ban ngày xông vào nhà dân cướp xe máy

(GLO)- Chỉ sau 1 giờ gây án, nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy giữa ban ngày đã bị Công an P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn (Bình Định) bắt giữ. Đó là Võ Văn Chiến (36 tuổi, ngụ đường Bạch Đằng, TP.Quy Nhơn).





Khoảng 14 giờ ngày 14.12, Công an P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn (Bình Định) nhận tin báo của chị Trần Thị Trúc M. (38 tuổi, ở đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) về việc có người cầm dao vào nhà khống chế, cướp xe máy BS 77L2 - 099.94 rồi tẩu thoát. Do nghi can cướp cầm dao, thái độ hung hăng nên chị M. vô cùng hoảng sợ, không kịp phản ứng gì.





Nghi phạm Võ Văn Chiến. Ảnh: Trị Bình



Sau khi nhận tin báo, Công an P.Đống Đa nhanh chóng triển khai lực lượng, khoanh vùng đối tượng. Từ lời khai bị hại, công an phường xác định đối tượng gây án là người nghiện ma túy, có thể đang ngáo đá nên đã khoanh vùng các đối tượng có đặc điểm như bị hại mô tả và xác định nghi can gây án là Võ Văn Chiến.



Vì vậy, công an đã tổ chức đón lõng, bắt giữ Chiến khi nghi phạm đang điều khiển xe máy vừa cướp được chạy trên đường Bạch Đằng, TP.Quy Nhơn.



Theo Công an P.Đống Đa, Chiến là người nghiện ma túy. Công an P.Đống Đa đã bàn giao nghi phạm và tang vật cho Công an TP.Quy Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp xe máy.

Theo TRỊ BÌNH (TNO)