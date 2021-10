Khởi tố tên cháu thủ ác sát hại chú họ để cướp tài sản

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố tên cháu thủ ác sát hại chú họ, cướp tài sản rồi trốn về quê.



Bị can Nguyễn Lâm Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC





Ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý; quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, trú tại xã Âu Lâu, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái).



Theo hồ sơ, ngày 12.10, người dân tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba phát hiện Khuất Văn Ba (SN 1967, trú tại huyện Thanh Ba) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo Công an.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Ba đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng đối tượng gây án.



Quá trình rà soát, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện và thu giữ chiếc xe máy BKS 19K1-145.52 của nạn nhân ở gần UBND thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba.



Đồng thời, công an dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Tùng, quê gốc ở xã Thường Xuân, Thanh Ba nhưng sau khi lấy vợ đã chuyển lên sinh sống tại TP.Yên Bái (Yên Bái).



Do nghiện ma tuý, thời gian gần đây, Tùng thường xuyên qua lại với nạn nhân (là chú họ của Tùng).



Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng cũng biến mất khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với những người thân trong gia đình.



Ngày 13.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bắt giữ Tùng tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.



Tại cơ quan Công an, Tùng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.



Theo đó, chiều 11.10, khi Tùng đang ở nhà thì Ba liên hệ với Tùng mua ma tuý về cùng sử dụng. Tùng đồng ý và được chú họ đón về nhà.



Tại đây, Tùng phát hiện nạn nhân Ba cất tiền vào hòm đựng lúa nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.



Lúc Ba đang sử dụng ma tuý, Tùng đã dùng gậy gỗ tước đoạt mạng sống của nạn nhân, lấy đi chiếc xe máy và 6,7 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng mang chiếc xe máy đi bán nhưng không ai mua nên đã vứt lại gần trụ sở UBND xã và bỏ trốn về Yên Bái.



