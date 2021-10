Án mạng ở Bình Thuận: Dùng búa đánh chết người rồi đến công an đầu thú

Vụ án mạng ở Bình Thuận xảy ra khi nghi phạm bất ngờ dùng búa đánh chết nạn nhân rồi thản nhiên bỏ đi. Nghi phạm sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 18.10, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tiến hành tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, ngụ Lạng Sơn) để bàn giao cho Công an H.Hàm Thuận Bắc điều tra về hành vi “giết người”. Liên quan vụ án giết người tại Bình Thuận, lúc 13 giờ ngày 18.10, một thanh niên đến trụ sở Công an TP.Phan Thiết khai báo và đầu thú chính mình là nghi phạm giết người trong vụ án mạng vừa xảy ra khoảng hơn một giờ trước đó tại H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.



Hung thủ đứng sau xem nạn nhân chơi đánh cờ. Ảnh cắt từ clip



Công an TP.Phan Thiết cho biết người này khai là Nguyễn Văn Ngọc, 39 tuổi, trú ở H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đến tạm trú ở thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc (chưa rõ nghi phạm làm nghề gì).



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 ngày 18.10 tại một cửa hàng bán gas ven QL1 (thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc). Dữ liệu từ camera ghi lại cho biết Nguyễn Văn Ngọc đi vào cửa hàng nói trên. Lúc này trước cửa hàng gas có anh Nguyễn Văn Hoàn (42 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn) và một người khác đang ngồi chơi cờ trên ghế đá.





Hung thủ bất ngờ lấy vật giống cây búa trong túi quần ra đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Ảnh cắt từ clip



Sau khi mon men đến gần, Ngọc bất ngờ rút cây búa trong túi quần ra và đập liên tiếp vào đầu anh Hoàn. Người ngồi đánh cờ cùng anh Hoàn liền bỏ chạy. Sau khi bị tấn công, nạn nhân ngã gục xuống ghế. Kẻ tấn công thản nhiên cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.





Hung thủ cầm cây búa thản nhiên rời khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip



Theo tin từ Công an H.Hàm Thuận Bắc, nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận trong tình trạng vết thương ở đầu quá nặng, mất nhiều máu.



Đến 14 giờ 50 cùng ngày (18.10), một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho PV Thanh Niên biết nạn nhân tử vong.



Hiện Công an H.Hàm Thuận Bắc và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ nghi phạm giết người, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Theo QUẾ HÀ (TNO)