Vác dao ra chặn đường "xin tiền" không được liền chém người, cướp xe máy

Nguyễn Văn Thạo ở Thanh Hóa đã vác dao ra đường chặn xe xin tiền một số công nhân làm việc ở mỏ đá để tiêu xài, khi bị khước từ, Thạo đã dùng dao chém trọng thương 1 công nhân để cướp xe máy.





Ngày 14-8, tin từ Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Thạo (SN 1989; ngụ thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa" về hành vi "Cướp tài sản".





Nguyễn Văn Thạo tại cơ quan công an



Trước đó, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo của gia đình anh N.Đ.H. (ngụ thôn Thắng Long, thị trấn Yên Lâm) về việc anh H. đang trên đường đi làm từ mỏ đá về đến đoạn đường vắng thôn Phong Mĩ (thị trấn Yên Lâm) thì bị một người đi xe máy bịt mặt, ra chặn đường "xin tiền".



Lúc này, anh H nói không có thì bị người này lấy dao chém nhiều nhát làm anh H. bị thương và cướp chiếc xe máy cùng 11.000 đồng tiền mặt của anh.



Công an huyện Yên Định đã vào cuộc và nhanh chóng làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Thạo.



Tại cơ quan công an, Thạo khai do không có tiền nên Thạo đã nảy sinh ý định đi "trấn lột" tiền của một số công nhân làm việc tại mỏ đá ở khu vực gần nhà.



Tối ngày 24-7, Thạo đem theo một con dao phay và ra đoạn đường vắng nơi các công nhân hay đi làm về muộn để cưỡng đoạt tài sản. Tại đây, Thạo đã gặp anh H. và "xin tiền" nhưng anh H. không đưa nên Thạo đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh H. để cướp tiền và cướp xe máy.



Hiện, Công an huyện Yên Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.



Theo TUẤN MINH (NLĐO)